PS Plus: Anteil von Essential, Extra und Premium – Sony klärt auf

Sony hat mit dem neusten Geschäftsbericht aktualisierte Zahlen zur Verteilung der PlayStation-Plus-Abonnements enthüllt und einen Ausblick auf die weitere Strategie gewährt. Im Fokus stehen drei Bereiche, die das Nutzererlebnis verbessern und die Reichweite des Angebots erhöhen sollen.

Seit der Umstellung des PS-Plus-Abonnementmodells auf die drei Stufen Essential, Extra und Premium verzeichnet Sony kontinuierliche Verschiebungen hin zu den kostspieligeren Optionen.

Den heute veröffentlichten Zahlen zufolge hat sich die Verteilung in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Stufe FY22 FY23 FY24 Premium 17 % 19 % 22 % Extra 13 % 16 % 16 % Essential 70 % 65 % 62 %

Damit entfallen inzwischen 38 Prozent der Abonnements von PS Plus auf die höherpreisigen Modelle Extra und Premium. Beim Essential-Tarif, der noch immer den Großteil der Nutzerbasis darstellt, sinkt der Anteil entsprechend.

Diese Entwicklung wird von Sony erwartungsgemäß begrüßt. Der Konzern verfolgt laut Bericht das Ziel, über ein erweitertes inhaltliches Angebot und gezielte Nutzerbindung die Nachfrage nach höherwertigen Abos zu stärken.

Wachstum durch Qualität und Vielfalt der Inhalte

„PlayStation Plus wird von unseren Spielern sehr geschätzt und sorgt weiterhin für ein hohes Engagement“, betonte der PlayStation-CEO Hideaki Nishino. „Wir sehen bereits einen Trend hin zu höheren Stufen innerhalb unseres Dienstes, wie der Abonnentenmix zeigt, den wir im Geschäftsjahr 2024 erreicht haben.“

Ebenfalls widmete er sich den Preiserhöhungen auf einigen Märkten. Sie seien „teilweise das Ergebnis des steigenden Mehrwerts, den wir den Spielern bieten, und zwar durch die Qualität und Vielfalt der Inhalte, die wir kontinuierlich hinzufügen, sowie durch Investitionen in Funktionen zur weiteren Verbesserung des Dienstes“. Als Beispiel nannte Nishino die Spielerpersonalisierung und verbesserte Inhaltserkennung.

Im Mittelpunkt der PS-Plus-Strategie stehen letztlich drei Säulen, die das Angebot inhaltlich und strukturell weiterentwickeln sollen.

Sichtbarkeit der Inhalte:

Ein kuratierter Hub mit Personalisierung und weiteren Optimierungen. Nutzern sollen damit offenbar Inhalte passend zu ihren Interessen gezeigt werden, um sie länger zu binden.

Wert der Inhalte:

Das Engagement durch Vielfalt und Breite des verfügbaren Angebots steigern. Abonnenten sollen durch attraktive Inhalte länger aktiv bleiben.

Erweitere Reichweite:

Nutzung von Cross-Plattform-Möglichkeiten und Partnerschaften, um neue Zielgruppen zu erreichen.

„Der PlayStation Plus-Dienst bietet unseren Spielern einen großen Mehrwert und wir werden weiterhin mehr Mehrwert schaffen und unsere Preisstrategie dynamisch anpassen, um die Rentabilität zu maximieren“, so der PlayStation-CEO weiter.

Unklar ist, wie viele PlayStation-Spieler PS Plus tatsächlich abonniert haben. Auf diese Angabe verzichtet Sony seit einiger Zeit. Zuvor war von 47,4 Millionen aktiven Abos die Rede.

PS Plus Essential, Extra und Premium im Juni 2025

Eines der wichtigsten Features des Abos ist die regelmäßige Bereitstellung von Spielen. Abonnenten erhalten auch im Juni eine Reihe von Games, die sie ohne Zusatzkosten herunterladen können, darunter die Neuzugänge für PlayStation Plus Extra:

FBC: Firebreak (PS5)

(PS5) Battlefield 2042 (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 (PS5)

(PS5) The Hunter: Call of the Wild (PS4)

(PS4) We Love Katamari Reroll + Royal Reverie (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Train Sim Wold 5 (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Endless Dungeon (PS4, PS5)

Für Premium-Nutzer wird zusätzlich “Deus Ex: The Conspiracy” (PS4, PS5) in das Angebot aufgenommen. Die Freischaltung der neuen Inhalte erfolgt am 17. Juni 2025.

Die Neuzugänge für PS Plus Essential stehen hingegen seit der vergangenen Woche zum Download bereit:

Das dreistufige Modell von PlayStation Plus gewährt Abonnenten die Wahl zwischen mehreren Paketen: Die Basisstufe Essential bietet Zugriff auf den Online-Multiplayer, monatlich wechselnde Gratis-Spiele, exklusive Rabatte im PlayStation Store sowie Cloud-Speicher für Spielstände.

PS Plus Extra umfasst sämtliche Funktionen von Essential und erweitert das Angebot um eine umfangreiche Bibliothek an PS4- und PS5-Titeln. PS Plus Premium enthält alle Inhalte von Extra und ergänzt diese um zusätzliche Funktionen wie das Cloud-Streaming, den Zugriff auf einen Retro-Klassikerkatalog sowie zeitlich begrenzte Testversionen ausgewählter Spiele.

