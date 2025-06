PS5: Die profitabelste Sony-Konsole aller Zeiten – Wie schlagen sich PS2, PS3 und PS4?

Im aktuellen Business-Bericht bekräftigte Sony erneut, dass es sich bei der PS5 schon jetzt um die profitabelste Konsole der PlayStation-Geschichte handelt. Offizielle Zahlen des Unternehmens zeigen, wie sich die verschiedenen PlayStation-Konsolen in Bezug auf die generierten Umsätze und das operative Ergebnis geschlagen haben.

Im Rahmen eines Business-Berichts ging Sony in dieser Woche ausführlich auf die laufende Entwicklung des PlayStation-Geschäfts sowie dessen Zukunft ein.

Dabei sprach das Unternehmen nicht nur über die PS6, sondern kommentierte auch den erfolgreichen Launch der Switch 2 und verwies auf mögliche Preiserhöhungen bei PlayStation Plus. Ein weiteres Thema, das Sony in dem Bericht behandelte, war der kommerzielle Erfolg der PS5.

Bereits im Mai des vergangenen Jahres hatte der japanische Elektronikkonzern darauf hingewiesen, dass es sich bei der PS5 schon jetzt um die profitabelste Konsole in der Geschichte der PlayStation handelt. Eine Aussage, die im aktuellen Bericht nochmals bekräftigt wurde.

PS5 enteilt ihren Vorgängern beim generierten Umsatz

Besonders bemerkenswert ist dabei, dass die von Sony veröffentlichten Statistiken zur PS5 lediglich einen Zeitraum von rund viereinhalb Jahren umfassen, da die Konsole bekanntlich erst im November 2020 auf den Markt kam. Bei allen anderen PlayStation-Modellen berücksichtige Sony jeweils den kompletten Lebenszyklus.

Zudem ist zu beachten, dass vor allem die gestiegenen Spielepreise sowie – im Fall der PS5 – die deutlich teurere Hardware Einfluss auf die mit den jeweiligen Plattformen erzielten Umsätze hatten.

Im bisherigen Verlauf der PS5-Ära generierte die Konsole mit dem Verkauf von Hardware, Spielen oder Zubehör Umsätze in Höhe von 136 Milliarden US-Dollar. Damit setzte sich die PS5 im vergangenen Jahr weiter von der PS4 ab. Die PS4 brachte es in ihren Lebenszyklus auf Umsätze in Höhe von 107 Milliarden US-Dollar.

Es folgen die PS3 mit 71 Milliarden US-Dollar, die PS2 mit 44 Milliarden US-Dollar und die originale PlayStation mit einem generierten Umsatz in Höhe von 24 Milliarden US-Dollar.

PS3 bescherte Sony einen Milliardenverlust

Auch beim Betriebsergebnis stellt die PS5 alle vorherigen PlayStation-Konsolen deutlich in den Schatten. Im bisherigen Verlauf ihrer Generation erwirtschaftete die PS5 für Sony ein operatives Ergebnis von 13 Milliarden US-Dollar – und übertrifft damit sogar ihre erfolgreiche Vorgängerin, die PS4, deren Betriebsergebnis über den gesamten Lebenszyklus hinweg bei neun Milliarden US-Dollar lag.

Mit der PS4 gelang es Sony zudem, sich aus der Krise zu befreien. Denn aufgrund diverser strategischer Fehlentscheidungen verursachte die PS3-Ära einen Verlust von rund vier Milliarden US-Dollar und sorgte laut Shuhei Yoshida dafür, dass Sony zwischenzeitlich in eine existenzielle Schieflage rutschte.

Das operative Ergebnis der PS2 und der originalen PlayStation gibt Sony abschließend mit zwei beziehungsweise drei Milliarden US-Dollar an

Weitere Meldungen zu PS4, PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren