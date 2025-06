PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

Nintendo hatte in dieser Woche Grund zur Freude: Das Unternehmen brachte am 5. Juni die neue Hybridkonsole Nintendo Switch 2 auf den Markt. Vor wenigen Tagen konnten die Japaner dann eine erste offizielle Verkaufszahl bekanntgeben.

Und damit stellte Nintendo gleich einen neuen Rekord auf. Denn laut der Pressemitteilung konnte sich die Konsole in nur vier Tagen über 3,5 Millionen Mal verkaufen. „Dies ist der höchste weltweite Verkaufswert für Nintendo-Hardware innerhalb der ersten vier Tage“, gab das Unternehmen weiter an.

Sales, Demos und Betas

An diesem Wochenende findet vom 13. bis 15. Juni die erste Beta-Phase für „Gears of War Reloaded“ statt. Vom 20. Bis zum 22. Juni folgt ein weiterer Test. Spieler auf der PlayStation können über eine Vorbestellung des Titels an der Beta teilnehmen. Auf anderen Plattformen sind die Nutzer etwa durch ein aktives Xbox-Game-Pass-Ultimate- oder PC-Game-Pass-Abonnement zur Teilnahme berechtigt.

Im PlayStation Store ist vor wenigen Tagen ein Remaster-Sale gestartet, der sich mit Neuauflagen älterer Games beschäftigt. Dabei wurden mehr als 200 Spiele und Editionen teils um 90 Prozent im Preis gesenkt. Mit dabei sind unter anderem Titel wie „Diablo 2: Resurrected“, „The Talos Principle: Reawakened“ oder auch „Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition“.

Auf Steam steht das nächste „Next Fest“ an. Vom 9. bis zum 16. werden kommende Spiele mit Livestreams sowie kostenlosen Demos gefeiert. Steam-Mitglieder können sich dabei Spiele empfehlen lassen oder aber kommende Titel nach Genre, Thema sowie Features anzeigen.

Zu guter Letzt haben die Entwickler von FromSoftware ein neues Update für „Elden Ring: Nightreign“ zur Verfügung gestellt. Der Titel erschien am 30. Mai für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC. Update 1.01.2 bringt eine ganze Reihe an Fehlerbehebungen ins Spiel. Darunter wurden Bugs bei passiven Effekten, Waffen und Feinden behoben.

