PS5 & PS6: Erfolgreicher Start der Switch 2 eine Gefahr für das Playstation-Geschäft? Sony äußert sich

Mit der Switch 2 feierte in der vergangenen Woche die neueste Heimkonsole von Nintendo ihre Markteinführung. Wie nach dem Erfolg der Switch sicherlich nicht anders zu erwarten war, konnte der Nachfolger einen beeindruckenden Launch hinlegen.

Unter anderem verzeichnete Nintendo mit der Switch 2 in Japan den erfolgreichsten Start eines Videospielsystems überhaupt. Auch aus anderen Ländern erreichten uns in den vergangenen Tagen Erfolgsmeldungen. Im Rahmen eines Business-Meetings sprach Hideaki Nishino, der CEO von Sony Interactive Entertainment, über den erfolgreichen Launch der Switch 2.

Dabei stellte sich Nishino unter anderem der Frage, ob er befürchte, dass sich die bessere Hardware der Switch 2 und Nintendos verbesserte Beziehungen zu Drittanbieter-Publishern in den kommenden Jahren zu einer stärkeren Konkurrenz für das PlayStation-Geschäft entwickeln könnten.

Sony verfolgt eine differenzierte Strategie

In seiner Antwort wies Nishino zunächst darauf hin, dass er die Markteinführung neuer Systeme wie der Switch 2 begrüße, da diese dem Markt neue Impulse verleihen und die Nachfrage ankurbeln – eine Entwicklung, von der die gesamte Branche profitiere. Ansonsten verfolge sein Unternehmen jedoch eine differenzierte Strategie.

Laut Nishino sei nicht damit zu rechnen, dass sich die Switch 2 zu einer Gefahr für die PS5 oder künftige PlayStation-Konsolen entwickelt, da immersive Spielerfahrungen schlichtweg eine entsprechende Hardware-Leistung voraussetzen. In diesem Bereich sei die PS5 mit ihrer Performance und exklusiven Features wie den DualSense-Funktionen sehr gut aufgestellt.

„Die PS5 ist auf ein immersives Spielerlebnis ausgelegt, wozu auch die innovativen Funktionen des DualSense-Controllers gehören“, erklärte der CEO von Sony Interactive Entertainment weiter. „Wir sind der Meinung, dass die Leistung auf PS5-Niveau erforderlich ist, um auf großen Bildschirmen ein großartiges Erlebnis zu ermöglichen. So bieten wir den Spielern und Entwicklern in dieser Konsolengeneration ein einzigartiges Angebot.“

Er fuhr fort: „Die Strategien der Publisher verschieben sich jedoch zunehmend in Richtung Multi-Plattform, sodass mehr Plattformen dasselbe Spiel anbieten können – was aus Sicht der Entwickler großartig ist. Unter diesen Plattformen ist es unsere Mission, weiterhin der beste Ort zum Spielen und Veröffentlichen zu sein.“

PlayStation-Konsolen sollen das größte Content-Angebot bieten

Einer der anwesenden Investoren äußerte die Befürchtung, dass Nintendos Attraktivität für jüngere Spieler zu sinkenden Marktanteilen für Sony führen könnte – insbesondere dann, wenn diese Spieler Nintendo treu bleiben und mit zunehmendem Alter „nicht zur PlayStation weiterziehen“.

Dazu erklärte Nishino, dass die PlayStation-Konsolen seit mehr als drei Jahrzehnten über das größte Software- beziehungsweise Content-Angebot verfügten. Dieses Ziel verfolge das Unternehmen auch weiterhin und setze dabei sowohl auf hochwertige First-Party-Produktionen als auch auf eine enge Zusammenarbeit mit Drittherstellern.

„Neben unseren Franchises […] wie Marvel’s Spider-Man, haben wir auch Franchises, die verschiedene Spielersegmente ansprechen. Horizon ist ein gutes Beispiel und bei weiblichen Spielern sehr beliebt. Astro Bot von unserem lieben Team Asobi in Tokio ist bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen ein Hit“, ergänzte Hermen Hulst, Leiter der PlayStation Studios.

„Außerdem steigern wir weiterhin die Bindung an das PlayStation-Ökosystem und die Marke, indem wir unsere Franchises in neue Formate bringen – Film, Fernsehen und Anime. Besonders Anime spricht wichtige jüngere Zielgruppen an, was für uns sehr hilfreich sein wird“, so Hulst abschließend.

