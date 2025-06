PS6: Oberste Priorität – Sony äußert sich zur Plattform-Strategie

Sony Interactive Entertainment hat im Rahmen eines Geschäftsmeetings Einblicke in die strategische Ausrichtung gegeben, die man mit Blick auf die nächste PlayStation-Generation verfolgt. Technische Details zur PS6 nannte das Unternehmen nicht, skizzierte jedoch eine Richtung: Im Mittelpunkt steht nach wie vor eine leistungsfähige lokale Hardware, kombiniert mit neuen Formen der Spielerinteraktion.

Cloud-Gaming bleibt Ergänzung – keine Ablösung

Hideaki Nishino, Präsident und CEO von SIE, beantwortete im Rahmen des Meetings zunächst die Frage, ob die klassische Hardware in absehbarer Zeit durch Cloud-Gaming abgelöst werden könnte, was er verneinte. Zwar verfüge Sony über umfangreiche Erfahrung im Cloud-Gaming, sehe diese Technologie aber nicht als alleinigen Weg in die Zukunft an.

Dafür gebe es mehrere Gründe: „Cloud-Streaming macht aus technischer Sicht gute Fortschritte, wie wir mit [unseren] Angeboten gezeigt haben, aber die End-to-End-Netzwerkstabilität liegt nicht in unserer Hand“, so Nishino. „Und die höheren Kosten pro Spielzeit im Vergleich zum herkömmlichen Konsolenmodell bleiben eine Herausforderung.“

Cloud-Gaming biete Spielern zunehmend eine zusätzliche Möglichkeit, auf Inhalte zuzugreifen. Doch man sei überzeugt, dass die Mehrheit der Spieler weiterhin lokal spielen möchte – unabhängig von Netzwerkbedingungen. Die PS5 und PS5 Pro hätten diese These bestätigt.

Die PS6 wird somit eine klassische Hardware. Und ein zentraler Bestandteil der zukünftigen Plattformstrategie ist laut Sony der Aufbau und die Pflege eines generationenübergreifenden Ökosystems. Nishino zufolge nutzen viele der über 124 Millionen monatlich aktiven Nutzer weiterhin die PS4, während die PS5 hohe Aktivitätszahlen aufweist.

„Wir verfügen mittlerweile über ein großes Ökosystem engagierter Spieler sowohl der PlayStation 5- als auch der PlayStation 4-Generation. Daher besteht natürlich großes Interesse an unserer Konsolenstrategie der nächsten Generation“, räumte der PlayStation-CEO im weiteren Verlauf ein.

Zum jetzigen Zeitpunkt könne Sony keine weiteren Details nennen, aber die Zukunft der Plattform habe „oberste Priorität“. Ziel sei es unter anderem, „neue und verbesserte Möglichkeiten für Spieler zu schaffen“ und die Verbindung zwischen Nutzern und den digitalen Diensten weiter auszubauen.

Konsolen ohne „typische Zyklizität“

Lynn Azar, Senior Vice President für Finanzen und Unternehmensentwicklung bei SIE, ging im selben Meeting auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Zeit rund um den PS6-Start ein. Man verfüge über ein „hohes und stabiles Ausgabenniveau für Inhalte und Dienste“, was eine starke Basis für wiederkehrende Umsätze schaffe.

Die für Konsolen typische Zyklizität wurde laut Azar deutlich reduziert. Ein über Jahre aufgebauter Kundenstamm sorge für eine nachhaltige Einnahmequelle – unabhängig vom Zeitpunkt der nächsten Hardwareveröffentlichung. Inzwischen stammen rund zwei Drittel des Gesamtumsatzes aus digitalen Inhalten und Services.

Er fügte hinzu: „PS5 repräsentiert unsere engagiertesten Spieler, mit den höchsten Ausgaben pro Spieler im Vergleich zu früheren Generationen. Auch unsere PS4-Spieler sind nach wie vor aktiv und geben ebenfalls viel Geld aus.“

Sony setzt laut Azar daher auch in Zukunft auf ein „Mehrgenerationen-Ökosystem“ und möchte den Spielern mehr Möglichkeiten geben, auf verschiedene Plattformen zuzugreifen. So könne das Unternehmen die „unterschiedlichen Spielmuster und Monetarisierungsprofile der verschiedenen Kundensegmente“ nutzen.

„Wie Mr. Nishino bereits erwähnte, sind wir noch dabei zu untersuchen, wie die Zukunft unserer Plattform aussehen könnte. Daher können wir zwar keine weiteren Angaben zum Betriebsergebnis in den kommenden Jahren machen. Aber ich möchte nochmals betonen, dass sich unser Finanzprofil als Unternehmen im Einklang mit unserer Strategie entwickelt hat“, so Azar weiter.

Microsofts Kurs: Rückzug aus dem Hardwaregeschäft?

Die PS6 könnte 2028 erscheinen, sofern sich vorherige Leaks und Spekulationen bestätigen. Berichten zufolge wurde AMD erneut mit der Entwicklung des Prozessors betraut. Ein besonderer Fokus liegt einmal mehr auf der Abwärtskompatibilität.

Während Sony weiter auf klassische Konsolen setzt, scheint sich Microsoft schrittweise aus dem Hardwaresegment zurückzuziehen. Erst gestern kam die Meldung auf, dass die Pläne für einen eigenständigen Handheld verworfen wurden. Kurz zuvor kündigte das Unternehmen mit dem Xbox Ally einen Handheld an, der in Zusammenarbeit mit Asus entsteht.

Hier bleibt abzuwarten, ob Microsoft bei kommender Konsolen-Hardware einen ähnlichen Weg beschreitet und nur noch die Software beisteuert. Entsprechende Spekulationen gingen schon vor einem Jahr durch das Netz.

