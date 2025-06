Stellar Blade: Ex-PlayStation-Chef nennt Grund für Erfolg – doch wir alle wissen, warum es wirklich boomt

Im April 2024 lieferte das südkoreanische Studio Shift Up, das zuvor vor allem durch das Mobile-Gacha „Goddess of Victory: Nikke“ bekannt war, mit „Stellar Blade“ eines der erfolgreichsten PS5-Spiele des Jahres ab. Das Action-Abenteuer rund um Protagonistin Eve bescherte den Entwicklern ein Rekordergebnis und machte Game Director Hyung-tae Kim zu einem der reichsten Menschen Südkoreas.

Vor zwei Tagen wurde „Stellar Blade“ schließlich für den PC veröffentlicht und brach kurzerhand einen Rekord: Mit mehr als 100.000 Spielern innerhalb der ersten 24 Stunden war kein anderer PlayStation-Titel zuvor erfolgreicher. Doch warum zieht der Titel so viele Spieler an? Der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida meint, den Grund zu kennen. Doch die Wahrheit scheint auch woanders zu liegen.

Yoshida lobt das fesselnde Kampfsystem – und das Charakter-Design

In einem Interview mit GameWatch (via Automaton) sagte Yoshida, dass vor allem die herausfordernden, unterhaltsamen und fesselnden Kämpfe für den Erfolg verantwortlich sind. Er selbst konnte einen Prototyp des Spiels bereits 2019 spielen und war selbst so begeistert, dass er Entwickler Shift Up einen Publishing-Vertrag mit Sony anbot. Das Ergebnis ist bekannt: „Stellar Blade“ erschien als zeitlich begrenzter Exklusivtitel für die PS5.

Neben dem Kampfsystem lobte Yoshida aber auch die technischen Aspekte und die Grafik des Spiels, die seiner Ansicht nach unübertroffen seien. Außerdem hob er das Engagement der Entwickler hervor, die das Feedback der Spieler berücksichtigten und ihr Werk stetig verbesserten. Ein weiterer Punkt, den Yoshida ansprach, war auch das Charakter-Design – und hier scheinen wir der Sache schon näherzukommen.

Mods für Stellar Blade sprechen eine deutliche Sprache

Ein Blick auf die Webseite Nexus Mods, der größten Anlaufstelle für Modifikationen, zeigt, was die Spieler wohl wirklich zu interessieren scheint: Wie GamesRadar berichtet, befinden sich aktuell 203 Mods für „Stellar Blade“ auf der Plattform – 80 davon sind als „Adult“-Mods, also für Erwachsene, gekennzeichnet. Obwohl sich Eve bereits in einigen von den Entwicklern entworfenen Outfits freizügig präsentiert, legt die Community mit ihren Mods natürlich noch eine ordentliche Schippe drauf.

Allein die fünf Mods mit den meisten Downloads richten sich alle an Erwachsene. Aktueller Spitzenreiter: „Eve ohne Klamotten“. Die Top 30 der „Stellar Blade“-Mods kommen außerdem schon auf eine beachtliche Gesamtanzahl von mehr als 351.000 Downloads.

Allerdings scheint Shift Up die Modding-Community mit ihren Charakter-Designs auch ein wenig zu provozieren. Die südkoreanischen Entwickler sind ohnehin bekannt für eine entsprechende „Ästhetik“ – schon ihr Spiel „Goddess of Victory: Nikke“ sorgte mit seinen Figuren für reichlich Aufmerksamkeit. Ein ähnlicher Ansatz scheint zudem auch für Shift Ups kommendes Projekt zu gelten. Das lässt zumindest das erste Artwork zum zuletzt angekündigten „Project Spirits“ vermuten.

