The First Berserker Khazan: Ist das Spiel zu leicht oder zu schwer? Neople kündigt Lösungen und mehr an

In diesem Monat veröffentlicht Neople das nächste umfangreiche Update zum Soulslike-Abenteuer „The First Berserker: Khazan“. Neben neuen Schwierigkeitsgraden enthält es weitere Features, mit denen die Entwickler für eine verbesserte Spielerfahrung sorgen möchten.

Derzeit arbeitet Neople an einem umfangreichen Update zum Soulslike-Abenteuer „The First Berserker: Khazan“, das im Laufe des Monats erscheint.

In einer offiziellen Mitteilung sprachen die Entwickler über die gebotenen Neuerungen und kündigten an, dass sich das Juni-Update unter anderem an Spieler richtet, denen „The First Berserker: Khazan“ bislang zu schwer war. Zu den neuen Features gehört ein Combo-Tutorial, das in Form eines separaten Tabs ins Spiel integriert wird und eine Übersicht über alle Combos eines Fertigkeitenbaums umfasst.

Zudem erweitert Neople „The First Berserker: Khazan“ im Rahmen des Juni-Updates um einen neuen Schwierigkeitsgrad, der sich in erster Linie an Neulinge beziehungsweise Spieler richtet, die sich an dem Soulslike bislang die Zähne ausgebissen haben.

Erfahrene Spieler kommen ebenfalls auf ihre Kosten

Zum neuen Schwierigkeitsgrad „Beginner“ führen die Entwickler aus: „Diese neue Einstellung bietet zusätzliche Komfortfunktionen, um Spielern, die neu im Action-Genre sind, den Einstieg in Khazans Kampfsystem angenehmer und stressfreier zu gestalten. Falls dir der Schwierigkeitsgrad zu niedrig erscheint, kannst du jederzeit auf ‚Normal‘ oder ‚Herausforderung‘ umschalten.“

Neben „Beginner“ hält mit dem Juni-Update noch ein zweiter neuer Schwierigkeitsgrad Einzug. Dieser trägt den Namen „Hardcore“ und soll Spieler ansprechen, die auf der Suche nach einer besonders knackigen Herausforderung sind.

„Hardcore“ ist ein spezieller Schwierigkeitsgrad, der laut den Entwicklern freigeschaltet werden kann, indem ihr die Kampagne auf „Herausforderung“ meistert. Anschließend könnt ihr „Hardcore“ in einem neuen Spiel auswählen. Zu beachten ist, dass ihr den Schwierigkeitsgrad in einem laufenden Spiel nicht mehr ändern könnt, wenn ihr euch für „Hardcore“ entschieden habt.

„Als härtester Schwierigkeitsgrad blendet Hardcore die Lebens- und Ausdaueranzeigen der Gegner aus. Unterstützungssysteme wie der Geist der Fürsprache, die Phantomform und das Attributwechseln sind ebenfalls deaktiviert. Darüber hinaus bietet Hardcore eigene Balance-Einstellungen sowie eine einzigartige Kamera-Perspektive mit Zielerfassung“, heißt es von offizieller Seite weiter.

Entwickler kündigen Quality-of-Life-Verbesserungen an

Bei den beiden neuen Schwierigkeitsgraden belassen es die Entwickler allerdings nicht. Des Weiteren kündigte Neople kleinere Anpassungen am Spiel an, die für eine bessere Spielerfahrung sorgen werden.

„Wir erhöhen außerdem die Drop-Rate für Set-Gegenstandsherstellungsmaterialien von Bossen in Hauptmissionen auf 100 % und steigern die Drop-Rate des Segens der Weisheit“, schrieb das Studio.

Zudem ebnet das Juni-Update den Weg für folgende Funktionen:

Skill-Preset-System hinzugefügt

Ausrüstungs-Preset-System hinzugefügt

Inventarsortierung nach Namen hinzugefügt

Speicherkapazität von 100 auf 500 Plätze erhöht

„The First Berserker: Khazan“ ist für PC, PS5 und Xbox Series X/S erhältlich. Unser ausführlicher Test verrät euch, warum Soulslike-Fans definitiv einen Blick riskieren sollten.

