The Outer Worlds 2: Halo & Destiny – Wie die Shooter aus dem RPG ein besseres Spiel machten

The Outer Worlds 2:

Im Gespräch mit GamesRadar sprach Game Director Brandon Adler über die Entwicklung von "The Outer Worlds 2" – und darüber, wie bekannte Shooter wie "Halo" und "Destiny" dabei halfen, das Spiel auf ein neues Niveau zu heben.

Am vergangenen Wochenende nutzten die Entwickler von Obsidian den Xbox Games Showcase 2025, um neue Eindrücke zu „The Outer Worlds 2“ zu präsentieren und bekanntzugeben, dass das Rollenspiel Ende Oktober erscheint.

Im Interview mit Gamesradar sprach Game Director Brandon Adler anschließend über die Arbeiten am Nachfolger und die Verbesserungen, auf die sich die Spieler einstellen dürfen. Unter anderem gelang es dem Team laut Adler, im Bereich des Gunplays einen großen Schritt nach vorne zu machen. Die Schusswechsel gehörten seinerzeit zu den Kritikpunkten des ersten Teils, die von vielen Spielern angesprochen wurden.

Bei den Arbeiten am Gunplay von „The Outer Worlds 2“ profitierte Obsidian unter anderem von der Unterstützung der „Halo“-Macher von 343 Industries, die dem Team wertvolle Tipps gaben. Darüber hinaus schauten sich die Entwickler andere erfolgreiche Shooter wie „Destiny“ an, um sich von diesen inspirieren zu lassen.

Besseres Gunplay führt zu einer besseren Spielerfahrung

Laut Adler waren sich die Entwickler schon vor der Veröffentlichung von „The Outer Worlds“ im Klaren darüber, dass sie bei einem möglichen Nachfolger insbesondere im Bereich der Schusswechsel nachbessern möchten. Im Zuge der Weiterentwicklung analysierte das Team den Mehrspieler-Shooter „Destiny“, um besser zu verstehen, wie sich das eigene Spielgefühl weiter verbessern ließe.

Zudem suchte Obsidian gezielt den Austausch mit erfahrenen Entwicklern aus dem „Halo“-Umfeld, um sich fachlichen Rat einzuholen. Dabei ging es unter anderem um Fragen wie: „Wie geht ihr bestimmte Dinge an? Was könnten wir besser machen? Wo liegen möglicherweise unsere Schwächen?“

„Sie haben uns eine umfangreiche Liste mitgegeben und gesagt: Ihr solltet euch auf diese Dinge konzentrieren. Fügt diese Elemente zu euren Waffen-Setups hinzu. Und genau das haben wir dann auch gemacht“, sagte der Game Director weiter und betonte, dass der Fokus auf das Gunplay dazu führte, dass aus „The Outer Worlds 2“ ein besseres Spiel wurde.

„Insgesamt war es einfach etwas, dem wir bewusst viel Zeit und Ressourcen gewidmet haben“, so Adler weiter. „Und ja, es war uns schon früh im Entwicklungsprozess ziemlich wichtig.“

Release erfolgt in unterschiedlichen Editionen

„The Outer Worlds 2“ erscheint am 29. Oktober 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Im PlayStation Store bieten Microsoft und Obsidian das Rollenspiel in zwei verschiedenen Editionen an. Die Standard-Version ist für 79,99 Euro erhältlich.

Damit ist „The Outer Worlds 2“ der erste große Titel der Xbox Game Studios, der von den Anfang Mai angekündigten Preiserhöhungen seitens Microsoft betroffen ist.

Darüber hinaus wird eine Premium Edition angeboten. Die 99,99 Euro teure Sonderausgabe enthält neben diversen Extras auch einen fünf Tage früheren Zugang zum Spiel.

