Xbox Game Pass: Abo bald teurer? Hinweis auf mögliche Preissteigerung entdeckt

Kurz vor dem Wochenende sorgt ein Fund auf der Xbox-Cloud-Website für Spekulationen und erhitzte Diskussionen in der Game-Pass-Community. Droht die nächste Preisrunde? Der Zeitpunkt wäre wenig überraschend. Schließlich gab es zuletzt Preisanpassungen bei Konsolen und Spielen.

Auslöser der Debatte ist ein Beitrag des Bluesky-Nutzers redphx. Er veröffentlichte auf seinem Profil einen Screenshot, der einen Ausschnitt aus dem Quellcode der Xbox Cloud Gaming-Website zeigen soll. Darin enthalten ist ein neuer Benachrichtigungstyp mit dem Titel: „SubscriptionPriceIncrease“. Für viele ist es ein Hinweis darauf, dass eine weitere Preiserhöhung beim Xbox Game Pass bevorstehen könnte.

Die „letzte“ Preisanpassung liegt noch nicht lange zurück

Microsoft hatte die Preise für den Game Pass zuletzt im Juli 2024 angepasst und gleichzeitig das neue Abo-Modell „Xbox Game Pass Standard“ eingeführt. Diese Umstrukturierung ging mit einer allgemeinen Preissteigerung einher.

Dabei blieb es nicht: Auch die Xbox-Konsolen wurden teurer. Und erst kürzlich sorgte die Ankündigung, dass „The Outer Worlds 2“ später im Jahr für 80 US-Dollar erscheinen soll, für Aufsehen. Es ist ein Preis, der für Xbox-Spiele in den USA bislang nicht erreicht wurde. Die steigenden Spielpreise liefern Microsoft wiederum ein schlüssiges Argument für eine Verteuerung des Game Pass.

In der Community werden derartige Entwicklungen tatsächlich als mögliche Vorboten weiterer Preissteigerungen gedeutet. Ein Reddit-Nutzer kommentierte: „Die letzte Preiserhöhung für den Game Pass erfolgte im Juli 2024. Wenn wir uns also an der Geschichte orientieren, werden wir die Preiserhöhung wahrscheinlich irgendwann im nächsten Monat erleben.“

„Der Game Pass ist nicht nachhaltig, es sei denn, der Preis wird jedes Jahr erhöht. Es ist ein Traum zu glauben, dass man vom ersten Tag an immer mehr AAA-Spiele kostenlos bekommt, ohne mehr für den Game Pass zu bezahlen“, kommentierte ein anderer Spieler.

Ähnlich sehen es andere Leute in den sozialen Netzwerken: „80-Dollar-Spiele, 30-Dollar-Abonnements“, heißt es in einem knappen Kommentar. Ein anderer schrieb: „Preiserhöhung für Spiele, Preiserhöhung für den Game Pass. Ich wünschte, sie hätten Activision nie gekauft.“

Ein weiterer Nutzer sprach einen wichtigen Punkt an: „Ich frage mich, wie hoch die Grenze sein wird, bevor die Leute aufhören zu zahlen.“ Auch wirtschaftliche Überlegungen flossen in die Diskussion ein. „Sie bewegen sich hier auf einem schmalen Grat. Sie müssen die Produktion aufrechterhalten, wenn sie nicht wollen, dass die Leute aussteigen.“

In Stein gemeißelt ist allerdings noch nichts. Der entdeckte Code könnte eine allgemeine Vorbereitung für Eventualitäten sein, ohne das eine Preiserhöhung unmittelbar bevorsteht.

Xbox-Offensive, aber zu welchem Preis?

Microsoft hat 2025 bereits mehrere große Titel veröffentlicht, darunter die PS5-Version von „Indiana Jones und der Große Kreis“, „Avowed“ und „Doom: The Dark Ages“. Weitere Highlights wie „Ninja Gaiden 4“ und „The Outer Worlds 2“ stehen bevor.

Zwar erscheinen viele Xbox-Spiele inzwischen auch für die PS5. Doch die hohen Produktionskosten und die starken Verkaufszahlen auf der Sony-Plattform könnten Microsofts Blick auf den Xbox Game Pass zunehmend kritischer gestalten.

Was glaubt ihr? Wird Microsoft beim Xbox Game Pass in nächster Zeit an der Preisschraube drehen?



Weitere Meldungen zu Xbox Game Pass.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren