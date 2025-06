Gears of War Reloaded: Beta auf PS5 (Pro) und Xbox im Technik-Check – Probleme zum Start

“Gears of War: Reloaded" ist auf PS5, PS5 Pro, Xbox Series X/S in die Beta gestartet - zunächst mit Problemen. Doch welche Unterschiede zeigen sich auf den Konsolen?

Die Beta von “Gears of War: Reloaded“ läuft seit dem gestrigen Freitag. Während erste technische Analysen vorliegen und einen Vergleich zwischen den unterstützten Plattformen zulassen, sorgten technische Schwierigkeiten zum Start des Tests für Frust bei vielen Nutzern.

Unterschiede bei der Auflösung – PS5 Pro mit Vorsprung

Die Analyse der Beta-Version von “Gears of War: Reloaded“ zeigt, dass auf Konsolen mit einer Ausnahme dynamische Auflösungen mit anschließender Hochskalierung auf 4K zum Einsatz kommen. Unterschiede zwischen den Konsolen sind dennoch erkennbar – vor allem im 120Hz-Modus.

Xbox Series X und PS5

Bei aktiviertem 60Hz-Modus liegt die interne Auflösung meist zwischen 1440p und 1552p, wird jedoch auf 2160p hochskaliert. Im 120Hz-Modus sinkt die interne Auflösung auf rund 1080p bis 914p, ebenfalls mit 4K-Upscaling.

PS5 Pro

Die Pro-Version profitiert von ihrer stärkeren GPU. Bei 60Hz wird intern mit 1800p bis 1440p gerendert. Im 120Hz-Modus fällt die interne Auflösung mit 1607p bis 1440p deutlich höher aus als bei den anderen Plattformen. Die Folge ist ein schärferes Bild.

Xbox Series S

Diese Version zeigt die größten technischen Einschränkungen. Bei 60Hz beträgt die dynamische Auflösung häufig nur 1080p bis 960p, bei 120Hz sind Werte von 960p bis 700p möglich. Besitzer der abgespeckten Konsole müssen sich demnach mit Abstrichen arrangieren.

Die Angaben stammen vom YouTuber „ElAnalistaDeBits“, der sich auf Vergleiche dieser Art spezialisiert hat. Nachfolgend das komplette Video:

Verbindungsprobleme und Zugangshürden beim Beta-Start

Der gestrige Start der Multiplayer-Beta von “Gears of War: Reloaded“ verlief nicht reibungslos, wie The Gamer berichtet. In Online-Foren wie Reddit häufen sich Berichte über Login-Probleme und Serverausfälle. „Gears of War: Loading“ schrieben offenbar frustrierte User.

Zu den häufigsten Beschwerden gehören:

Verbindungsstabilität bei Online-Matches und Login-Probleme.

Verzögerte Bereitstellung des kostenlosen Upgrades für Besitzer der “Gears of War: Ultimate Edition”

Die Entwickler äußerten sich bereits zu den Schwierigkeiten. So heißt es auf den offiziellen Kanälen: Die Probleme werden „untersucht“ und man wolle die Spieler „das ganze Wochenende über auf dem Laufenden halten.“

Dass während einer Beta kleinere oder größere Schwierigkeiten auftreten, ist keine Seltenheit. Immerhin sollen derartige Testphasen Probleme aufdecken, um sie vor dem finalen Launch zu beheben. Und schon vor dem regulären Launch des Shooters gibt es eine weitere Bewährungsprobe.

Die offene Beta von “Gears of War: Reloaded“ ist als zweiwöchiger Testlauf konzipiert. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, technische Probleme in den kommenden Tagen zu beheben und die Verbesserungen am kommenden Wochenende ausgiebig zu testen.

Bereits am 26. August 2025 erscheint die vollständige Version von „Gears of War: Reloaded“ für PS5, Xbox Series X/S und PC. Die Neuauflage bietet überarbeitete 4K-Grafiken, HDR-Unterstützung sowie Multiplayer-Gefechte mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde.

