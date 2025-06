Marvel’s Wolverine: Sonys Geschäftsbericht liefert Release-Update

„Marvel’s Wolverine“ wurde bereits im September 2021 im Rahmen des PlayStation Showcase Events offiziell angekündigt, doch seitdem warten die Fans fast schon verzweifelt auf Neuigkeiten zum Superhelden-Abenteuer von Entwickler Insomniac Games.

Hinter den Kulissen wird zwar mit Hochdruck am Spiel gearbeitet, doch handfeste Details oder brauchbares Bildmaterial gab es bisher nicht. Für Aufmerksamkeit sorgte lediglich ein Hacker-Angriff im Dezember 2023, wodurch jede Menge erbeutete Daten ins Netz gelangten. Mit einem baldigen Release scheint somit nicht zu rechnen zu sein, wie jetzt auch der neueste Geschäftsbericht von Sony bestätigt.

Sonys Release-Plan: Wolverine wohl noch weit entfernt

Der besagte Geschäftsbericht enthält nämlich eine Grafik, die den jährlichen Veröffentlichungsplan für die PS5 zeigt – der letzten fünf Jahre und auch für die Zukunft. So werden „Death Stranding 2“, das bereits am 26. Juni erscheinen wird, und „Ghost of Yotei“, dessen Release für den 2. Oktober geplant ist, beide für das Geschäftsjahr 2025 gelistet, das noch bis zum 1. April 2025 andauert.

„Marvel’s Wolverine“ wird jedoch zusammen mit Naughty Dogs „Intergalactic: The Heretic Prophet“ unter der Sparte „zukünftig“ gelistet. Nicht einmal ein mögliches Jahr gibt Sony für das Action-Adventure an. Fest steht damit nur, dass mit dem Titel wohl frühestens im nächsten Jahr zu rechnen ist. Ein Umstand, den die meisten Fans höchstwahrscheinlich eh schon befürchtet haben dürften.

Insomniac bestätigt anhaltende Entwicklung und bittet um Geduld

Dass sich „Marvel’s Wolverine“ aber nach wie vor in der Entwicklung befindet, bestätigte Insomniac Games Anfang vergangenen April, als das Studio für einen kurzen Moment sein Schweigen brach. Der Grund: Als die Entwickler in den sozialen Medien Neuigkeiten zu einem Update für die PC-Version von „Marvel’s Spider-Man 2“ lieferten, reagierte einer der Spieler leicht frustriert.

„Nichts für PS5. Keine Neuigkeiten über Wolverine. Ignoriert jeden. So ein tolles Team“, lautete sein Kommentar, was Insomniac offenbar nicht so einfach auf sich sitzen lassen konnte und sich zu einer Antwort hinreißen ließ. „Wir arbeiten aktiv an Marvel’s Wolverine für PS5“, erklärte das Studio in seiner kurzen Stellungnahme.

„Wir werden Neuigkeiten zum Spiel veröffentlichen, sobald wir dazu bereit sind. Das wird immer unsere Antwort sein. Wir können nicht auf alle Anfragen reagieren, wenn die Dinge Zeit, Ressourcen und grünes Licht für ihre Freigabe erfordern.“

Zuletzt bat auch Chad Dezern, der seit dem Ausscheiden schon Studiogründer Ted Price zum neuen Führungstrio von Insomniac Games gehört, die Spieler im Januar um Geduld: „Wir haben Wolverine angekündigt und wir würden liebend gerne mehr über Wolverine sprechen. Aber wir müssen heute wie Logan sein und sehr stoisch bleiben, bis es an der Zeit ist, die Krallen auszufahren.“

