PlayStation: Sony enthüllt die meistgespielten First-Party-Franchises auf PS5, PS4 und PC

PlayStation ist bekannt für erfolgreiche Franchises wie „God of War“, „Horizon“ oder „The Last of Us“. Doch wie steht es um die tatsächliche Spielzeit? Ein aktueller Geschäftsbericht von Sony enthüllt nun, welche der eigenen IPs auf PS5, PS4 und PC die meisten Stunden aufweisen.

Die Franchises der hauseigenen PlayStation Studios sind seit jeher ein Eckpfeiler der PlayStation-Marke und von immenser Bedeutung für Sony – sowohl für den kommerziellen Erfolg als auch für die Markenidentität. Nicht selten sind die exklusiven Spiele oftmals der Hauptgrund, sich für eine PlayStation-Konsole zu entscheiden. Zudem sind die Titel der PlayStation Studios bekannt für ihre hohen Produktionswerte und ihre Qualität.

So umfasst das Portfolio von Sony viele erfolgreiche und teils auch langjährige Franchises: Angefangen von „Gran Turismo“, über „God of War“ und „Horizon“ bis hin zu „The Last of Us“ oder „Uncharted“, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Doch welche dieser Serien fesseln die Spieler tatsächlich am meisten und verzeichnen die höchsten Spielstunden? Darüber gab Sony nun selbst Aufschluss.

Diese PlayStation-IPs werden am längsten gespielt

Erst gestern veröffentlichte Sony einen aktuellen Geschäftsbericht, der nicht nur deutlich machte, dass die PS5 erstmals mehr aktive Spieler als die PS4 aufweist, sondern auch enthüllte, wie viele Stunden die Spieler in die einzelnen PlayStation-IPs investiert haben. Eine Grafik zeigt die kumulativen Spielstunden über die Franchises hinweg bis zum 31. März 2025 – sowohl auf der PS5, PS4 als auch auf dem PC.

Demnach ist „God of War“ das Flaggschiff-Franchise von Sony und verzeichnet mit Abstand die meisten Spielstunden. Dahinter folgt – womöglich etwas überraschend – die Baseball-Simulation „MLB The Show“. Doch vor allem in Nordamerika und in Japan erfreut sich die Sportspiel-Reihe, die durch Live-Service-Elemente auch für ein langfristiges Engagement sorgt, großer Beliebtheit. Komplettiert werden die Top 3 durch den Klassiker „Gran Turismo“. Die Rennspiel-Simulation von Polyphony Digital ist bereits seit 1997 bzw. 1998 Teil der PlayStation-Familie.

Die nächsten Dauerbrenner im Blick

Weiter geht es mit einem noch verhältnismäßig jungen, aber dafür nicht weniger erfolgreichen Franchise: „Marvel’s Spider-Man“. Der erste Teil der von Insomniac Games entwickelten Reihe wurde 2018 für die PS4 veröffentlicht, doch da der Spinnenmann ohnehin zu den beliebtesten Marvel-Helden zählt, kommt die Beliebtheit des Spiels wohl auch nicht von ungefähr, während die Qualität wohl ihren Rest dazu beiträgt.

Ein ordentlicher Zeitfresser und dementsprechend auch fleißig gespielt wird Bungies „Destiny“-Reihe, die auf dem nächsten Platz folgt. Der zweite Teil wird auch nach wie vor mit Erweiterungen versorgt, sodass die Spieler auch weiterhin vor dem Bildschirm gefesselt werden. Dahinter folgt schließlich Naughty Dogs „The Last of Us“-Reihe, die zwar hinsichtlich der Verkaufszahlen weit vorne liegt, aber von den Spielern offenbar nicht so lange gespielt wird.

Dasselbe scheint auch für die beiden letzten Franchises in der Liste zu gelten. Hierbei handelt es sich mit „Uncharted“ um eine weitere IP von Naughty Dog und um Guerilla Games’ „Horizon“-Spiele – inklusive des zuletzt veröffentlichten Lego-Spin-offs „Lego Horizon Adventures“.

Aufstrebende und neue IPs

Neben den Franchises mit den meisten Spielstunden listet Sony in der Grafik außerdem auch „entwickelnde IPs“ auf. In der Kategorie „aufstrebende IPs“ werden die „Ghost“-Spiele von Sucker Punch sowie „Helldivers 2“ von Arrowhead und Team Asobis „Astro Bot“ genannt. Dass Sony mit dem kleinen Roboter noch große Pläne verfolgt, ließ kürzlich auch PlayStation-Chef Hermen Hulst durchblicken.

Unter „neue IPs“ werden zudem kommende Titel wie Bungies Extraction-Shooter „Marathon“ gelistet, der – wenn alles gut geht – im September 2025 erscheinen soll, sowie „Fairgame$“ als weiteres Live-Service-Spiel. Dessen Veröffentlichung sollte ursprünglich schon dieses Jahr erfolgen, doch nach schlechtem Feedback aus einem Alpha-Test wurde sie auf 2026 verschoben. Obendrein deutet die Grafik an, dass sich darüber hinaus auch noch weitere neue IPs in der Entwicklung befinden.

