Sony: Regionalsperren für PC-Spiele aufgehoben – Strategiewechsel bei Portierungen?

Sony lockert auf dem PC offenbar die Regionalsperren für mehrere PlayStation-Spiele. Titel wie “God of War Ragnarök" und “Helldivers 2" sind nun in deutlich mehr Ländern verfügbar.

Sony Interactive Entertainment hat offenbar damit begonnen, die regionalen Zugangsbeschränkungen einiger PlayStation-Spiele auf dem PC zu lockern. Während bislang in über 100 Ländern ohne PlayStation-Network-Unterstützung kein Zugriff auf bestimmte Titel möglich war, sind sie inzwischen wieder verfügbar.

Umfangreiche Freigaben auf SteamDB dokumentiert

In den vergangenen Tagen wurden auf der Plattform SteamDB an mehreren populären PlayStation-Titeln einschlägige Änderungen verzeichnet, darunter “God of War Ragnarök”, “The Last of Us Part 2 Remastered”, “Marvel’s Spider-Man 2” sowie “Helldivers 2”.

In diesen Fällen wurden zuvor bestehende Einschränkungen für Länder ohne PlayStation Network-Zugang entfernt. Spieler in betroffenen Regionen haben dadurch erstmals regulären Steam-Zugriff auf die Titel.

Laut aktuellem Stand sind bei den genannten Titeln nahezu alle zuvor blockierten Regionen freigeschaltet. Ein Blick auf die Verfügbarkeitsliste zeigt: „Helldivers 2“ ist derzeit nur noch in acht Ländern, darunter Russland, Iran und Nordkorea, nicht erhältlich. Einst war der Shooter in insgesamt 177 Ländern und Territorien gesperrt. Eine offizielle Stellungnahme seitens Sony oder Entwickler Arrowhead liegt bislang nicht vor.

PC-Community mit reichlich Gegenwehr

Die jüngsten Maßnahmen erfolgen mehr als ein Jahr nach der Kontroverse rund um „Helldivers 2“. Damals hatte Sony angekündigt, für den Zugang eine PSN-Anmeldung verpflichtend zu machen, was auf massive Kritik und über 200.000 negative Bewertungen auf Steam stieß. Infolge der Reaktionen seitens der PC-Community zog das Unternehmen die Anforderung zurück.

Ein möglicher Auslöser für die aktuelle Lockerung könnte der Erfolg von „Stellar Blade“ sein. Der PC-Port des Titels war von Anfang an nicht an das PlayStation Network gebunden und konnte dadurch in deutlich mehr Regionen veröffentlicht werden. Zum Release erreichte das Spiel über 180.000 gleichzeitige Spieler.

Es ein Rekordwert für einen Singleplayer-PlayStation-Titel auf dem PC:

Ob auch weitere Titel von der Aufhebung der Regionalsperren profitieren werden, bleibt abzuwarten. Doch die Entwicklungen rund um „Stellar Blade“ und „Helldivers 2“ deuten darauf hin, dass Sony die Multiplattform-Strategie überdenkt.

Hinweise darauf finden sich auch im jüngsten Geschäftsbericht: Das Unternehmen möchte sich breiter aufstellen, sowohl generationenübergreifend als auch mit einem verstärkten Fokus auf den PC-Markt. Allerdings: Die Ports von PlayStation-Spielen auf den PC sollen „nach Plan“ erfolgen.

