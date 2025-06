Summer Game Fest 2025: Geoff Keighleys Gaming-Showcase stellt neuen Rekord auf

Vergangenes Wochenende fand das Summer Game Fest 2025 statt und das zweistündige Live-Showcase präsentierte unzählige neue Trailer und auch Weltpremieren. Und wie jetzt bekannt gegeben wurde, ist es dem Event von Geoff Keighley gelungen, in diesem Jahr einen neuen Rekord aufzustellen.

Früher galt die Electronic Entertainment Expo, kurz E3, in Los Angeles als die wichtigste Messe der Branche, doch 2019 fand die Messe zum letzten Mal statt, nachdem es 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie nur Online-Ausgaben gab und im März 2023 das endgültige Aus verkündet wurde.

Doch 2020 rief Geoff Keighley das Summer Game Fest ins Leben, das sich über die Jahre zu einer Art Ersatz gemausert hat. Und auch in diesem Jahr zog das Event wieder die Blicke zahlreicher Gaming-Fans auf sich, als am 6. Juni zum großen zweistündigen Live-Showcase geladen wurde. Und dieses Jahr waren sogar so viele, dass ein neuer Rekord aufgestellt wurde.

SGF-Showcase 2025 mit mehr als 50 Millionen Streams – über 3 Millionen in der Spitze

Wie Variety jetzt nämlich berichtet und sich dabei auf StreamCharts bezieht, konnten die Spitzenzuschauerzahlen im Vergleich zum Vorjahr um 89 Prozent gesteigert werden. Demnach konnte das Showcase des Summer Game Fest 2025, das live auf YouTube, Twitch sowie X übertragen und im YouTube Theater des SoFi Stadium in Los Angeles ausgetragen wurde, mehr als 50 Millionen Livestreams verzeichnen – ein neuer Rekord.

Wie außerdem in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gegeben wurde, „erreichte das Summer Game Fest eine Spitzenpublikumszahl von mehr als 3 Millionen simultanen Live-Zuschauern auf Twitch und YouTube, mit einem deutlichen jährlichen Wachstum auf beiden Plattformen in Bezug auf die durchschnittliche Zuschauerzahl, die Wiedergabezeit und die Co-Streams.“

Zuschauerzahlen gingen auf allen Plattformen nach oben

Die meisten Zuschauer verfolgten das Event via YouTube, wobei die Zuschauerzahlen auf der größten Videoplattform im Vergleich zu 2024 um 43 Prozent höher ausfielen. Aber auch die Twitch-Zahlen konnten einen Aufstieg verzeichnen: Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Zuschauerzahlen in der Spitze um 38 Prozent, während mehr als 8.900 Kanäle die Show mitstreamten.

Auf YouTube wurde die Re-Live-Version des diesjährigen SGF-Showcase außerdem schon mehr als 1,5 Millionen Mal aufgerufen. Auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) war das Summer Game Fest obendrein der weltweit führende Trend – in den USA standen sogar 17 der 30 wichtigsten Trends im Zusammenhang mit dem Gaming-Event.

Ankündigungen vom Summer Game Fest 2025:

Das größte Highlight der Show dürfte wohl die Enthüllung von „Resident Evil Requiem“ gewesen sein. Zudem gab es unter anderem Ankündigungen von „Mortal Shell 2“, „Code Vein 2“, „Atomic Heart 2“ oder „End of Abyss“ sowie neue Trailer zu „Onimusha: Way of the Sword“ oder „Mafia: The Old Country“. Release-Termine für „ARC Raiders“ und „Dying Light: The Beast“ wurden verkündet, während es mit dem „Overture“-DLC für „Lies of P“ sogar einen Shadowdrop gab.

Weitere Meldungen zu Summer Game Fest 2025.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren