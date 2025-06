Switch 2: Historischer US-Launch – Nintendo bricht alle Verkaufsrekorde für Videospiel-Hardware

Mit der Switch 2 hat Nintendo zum Launch in der vergangenen Woche sämtliche Rekorde gebrochen: Wie Nintendo offiziell bekannt gegeben hat, konnte sich die neue Konsole innerhalb der ersten vier Tage weltweit bereits über 3,5 Millionen Mal verkaufen – schneller war zuvor keine andere Videospiel-Hardware.

Und mittlerweile steht auch fest, wie sich die beeindruckenden Verkaufszahlen zusammensetzen: Nachdem fast eine Million Switch 2-Konsolen in Japan verkauft wurden und damit der bisherige PS2-Rekord eingestellt wurde, ist nun bestätigt, dass auch in den USA eine neue Bestleistung erzielt und eine weitere Sony-Konsole als bisheriger Spitzenreiter abgelöst wurde.

US-Launch: Switch 2 löst PS4 als bisherigen Rekordhalter ab

Die Switch 2 hat einen neuen „Absatzrekord für Videospiel-Hardware in der Startwoche in den USA“ erzielt, wie der bekannte Circana-Analyst Mat Piscatella jetzt in einem Bluesky-Beitrag verlauten ließ. Die passenden Zahlen lieferte er gleich dazu: Demnach konnte sich die neue Nintendo-Konsole seit dem Launch am 5. Juni bis zum 7. Juni 2025 „über 1,1 Millionen“ Mal verkaufen – und löste damit auch Sonys PS4 als bisherigen Rekordhalter ab. Dabei sind die Verkäufe aus dem My Nintendo Store noch nicht mal mit eingerechnet.

Zusätzlich gab Piscatella auch einige Zahlen zu den Software-Verkäufen bekannt: Wenig überraschend ist „Mario Kart World“ das meistverkaufte Switch 2-Spiel zum Launch. „79 Prozent der US-amerikanischen Käufer der Nintendo Switch 2 erwarben auch Mario Kart World, entweder als physische Version oder als Teil des Mario Kart World Switch 2 Hardware-Bundles“, so der Analyst. Dahinter folgen „Cyberpunk 2077“ und die Switch 2-Edition von „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“.

Prognosen prophezeien mehr als 13 Millionen Verkäufe – allein im ersten Jahr

Dass Nintendo mit der Switch 2 sämtliche Rekorde brechen würde, prophezeite die Experten auch schon im Vorfeld der Veröffentlichung. Trotz der Debatte um hohe Preise für Hardware und Spiele rechneten die Analysten mit dem bisher größten Launch und dass sich die Konsole zur schnellstverkauften Videospiel-Hardware aller Zeiten aufschwingen würde.

In der nächsten Zeit dürften die Zahlen zudem weiter nach oben steigen: Wie erst kürzlich aus einer Prognose des Datenunternehmens Ampere Analysis hervorging, sollen allein im ersten Jahr mehr als 13 Millionen Switch 2-Konsolen verkauft werden. Die magische 100-Millionen-Marke soll schließlich schon 2029 oder spätestens 2030 geknackt werden.

Der erfolgreiche Launch der Switch 2 ging auch an Sony nicht spurlos vorbei und so meldete sich Hideaki Nishino, der CEO von Sony Interactive Entertainment, erst gestern zu Wort. Er sehe jedoch keine Konkurrenz für die PS5, da man selbst eine andere Strategie verfolge. Stattdessen begrüße er die neuen Impulse auf dem Markt, die die Nachfrage ankurbeln. Davon würde die ganze Branche profitieren.

