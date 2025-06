Dying Light The Beast: So erhalten Besitzer der Dying Light 2 Ultimate Edition das Spiel kostenlos

Das Summer Game Fest 2025 nutzten die Entwickler von Techland, um uns neues Gameplay zu „Dying Light: The Beast“ zu präsentieren und den Veröffentlichungstermin des Action-Horror-Abenteuers zu enthüllen.

Wie das polnische Studio bekannt gab, erscheint „Dying Light: The Beast“ am 22. August 2025 für Konsolen und PC. Wie bereits vor einiger Zeit bestätigt wurde, dürfen alle Besitzer der „Dying Light 2: Ultimate Edition“ den neuesten Ableger der Reihe kostenlos herunterladen. In einem ausführlichen FAQ ging Techland näher auf dieses Thema ein und erklärte, wie der kostenlose Download von „Dying Light: The Beast“ ablaufen wird.

Darüber hinaus beantworteten die Entwickler Fragen zu den Vorbesteller-Boni und zur Ultimate Edition des Titels.

So erhaltet ihr eure kostenlose Kopie des Spiels

Wenn ihr die Ultimate Edition von „Dying Light 2“ besitzt, wird „Dying Light: The Beast“ automatisch zum Release am 22. August 2025 in eurer Bibliothek auftauchen – plattformunabhängig. Ihr müsst den Download lediglich manuell starten und könnt anschließend direkt ins neue Abenteuer rund um Kyle Crane eintauchen.

Wie Techland betonte, erhaltet ihr dabei auch die Vorbesteller-Boni von „The Beast“: „Ja, alle Besitzer der Dying Light 2: Ultimate Edition erhalten das Hero of Harran-Bundle ohne zusätzliche Kosten, ganz automatisch. Sobald das Spiel veröffentlicht wird, habt ihr Zugriff auf diesen Bonusinhalt.“

Techland stellte außerdem klar, dass das kostenlose Angebot auch dann gilt, wenn ihr „Dying Light 2“ ursprünglich in der Standard-Edition gekauft und später auf die Ultimate Edition upgegradet habt. Zudem wird es nach dem Release möglich sein, eure kostenlose Kopie von „The Beast“ ebenfalls einem Update auf die Ultimate Edition zu unterziehen.

„Wenn du auf die Dying Light: The Beast Deluxe Edition upgraden möchtest, wirst du dies nach dem Release tun können. Aufgrund technischer Probleme ist ein Upgrade vor der Veröffentlichung des Spiels nicht möglich“, heißt es dazu weiter.

„Dying Light: The Beast“ erscheint für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Neben der Standard-Edition erscheint eine digitale Deluxe Edition mit den folgenden Inhalten.

Die Extras der Deluxe Edition in der Übersicht

Prepper-Bundle aus Castor Woods

Offizieller Soundtrack

Hintergrundbilder-Paket

Touristenkarte von Castor Woods

Prepper-Outfit aus Castor Woods

Maschinenpistole des Überlebenskünstlers

Roadhog

Weitere Meldungen zu Dying Light: The Beast.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren