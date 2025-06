Hollow Knight Silksong: Verwirrung um mögliche Ingame-Käufe – Nun spricht auch Team Cherry

Nach wie vor ist unklar, wann wir endlich mit dem Release von „Hollow Knight: Silksong“ rechnen dürfen. Nachdem der bekannte Leaker und Industrie-Insider „eXtas1s“ im März von einem möglichen Release bis Ende Juni sprach, befeuerte kürzlich eine Altersfreigabe die Gerüchte um einen nahenden Erscheinungstermin.

Für weiteren Gesprächsstoff sorgte neben dem ESRB-Rating auch der offizielle Produkteintrag von „Hollow Knight: Silksong“ im Xbox Store. Sowohl das Rating als auch der Eintrag in Microsofts Online-Store enthielten Hinweise auf Ingame-Käufe: „Interaktion mit anderen Nutzern, In-Game-Käufe (einschließlich zufälliger Gegenstände)“, hieß es dort.

Doch bedeutet das tatsächlich, dass die Entwickler beim Nachfolger auf Mikrotransaktionen setzen? Erfreulicherweise nicht. Wie Team Cherrys Matthew Griffin auf Nachfrage klarstellte, handelt es sich bei den Verweisen auf Ingame-Käufe schlicht um einen Fehler.

Angelegenheit wird von Team Cherry untersucht

Über X wurde Griffin auf die entsprechenden Angaben auf der Xbox-Webseite aufmerksam gemacht. Seine erste Reaktion: „Danke, ich werde das überprüfen.“ Als ein weiterer Nutzer darum bat, grundsätzlich Klarheit über mögliche Ingame-Käufe in „Silksong“ zu schaffen, stellte Griffin unmissverständlich klar: „Der Hinweis auf In-Game-Käufe ist falsch. So etwas gibt es im Spiel nicht.“

Auch auf dem offiziellen Discord bezog Griffin Stellung zu dem Thema und versicherte noch einmal, dass es in „Hollow Knight: Silksong“ keine Ingame-Käufe gibt.

„Das Ganze scheint sich auf das falsche Spiel zu beziehen. Ich kümmere mich darum, dass es entfernt oder geändert wird“, schrieb er auf dem offiziellen Discord.

Als ein Fan anmerkte, dass das ursprüngliche „Hollow Knight“ von der USK eine Altersfreigabe „ab 6 Jahren“ erhalten habe, entgegnete Griffin: „Das steht auch so im Xbox Store. Ich denke, es ist nur die Landingpage von Silksong, die da aus der Reihe tanzt.“

Der Release erfolgt „vor den Feiertagen“

In wie weit die Altersfreigabe durch das ESRB in der Tat auf einen bevorstehenden Release hindeutet, ist weiterhin unklar. Die Verantwortlichen von Team Cherry sprechen nämlich auch weiterhin nur von einem geplanten Release im Jahr 2025. Laut Griffin peile das Studio derzeit eine Veröffentlichung „vor den Feiertagen“ an.

„Hollow Knight: Silksong“ erscheint für PC, PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch und Switch 2. „Spiele als Hornet, die Prinzessin und Beschützerin von Hallownest, und erkunde ein völlig neues Königreich, das von Seide und Gesang beherrscht wird“, heißt es zum Nachfolger.

„Gefangen genommen und in diese unbekannte Welt gebracht, muss Hornet gefährliche Gegner bekämpfen und Rätsel lösen, während sie sich auf eine tödliche Pilgerreise zum höchsten Punkt des Königreichs begibt.“

