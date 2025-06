Metal Gear Solid Delta Snake Eater: Wann erfolgt die Freischaltung? Konami bestätigt Uhrzeiten

Ende August erscheint mit „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ ein technisch wie inhaltlich überarbeitetes Remake zum beliebten Stealth-Klassiker aus dem Jahr 2004.

Nachdem Konami in dieser Woche den neuen Online-Modus „Fox Hunt“ ankündigte, veröffentlichte der Publisher nun auch eine Übersicht, die den Spielern verrät, wann das Remake in ihrer Region freigeschaltet wird. Wie bereits bekannt ist, erscheint „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ am 28. August 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

Den Anfang machen hierzulande Spieler auf den Konsolen, da die PS5- und Xbox Series X/S-Versionen pünktlich um Mitternacht freigeschaltet werden. Der PC beziehungsweise Steam folgen um 15 Uhr.

Konami verspricht einen innovativen Online-Modus

Allzu viele Details zu „Fox Hunt“ nannte Konami im Rahmen der offiziellen Ankündigung zwar nicht, wies jedoch darauf hin, dass sich Spieler auf einen innovativen Online-Modus freuen dürfen. Dieser soll mit dem Stealth-Aspekt auf der einen und dem Survival-Aspekt auf der anderen Seite die beiden tragenden Elemente der „Metal Gear Solid“-Reihe zu einer spannenden Erfahrung vereinen.

„Basierend auf dem Schleichen, das die Metal Gear-Reihe auszeichnet – insbesondere der Tarnung, einem zentralen Element der Hauptgeschichte dieses Spiels, sowie dem Aspekt des Überlebens, der das übergeordnete Thema darstellt – wollten wir nicht einfach nur auf Schusswechsel setzen“, erklärte Director Yu Sahara.

Weiter führte Sahara aus, dass sich das Gameplay von „Fox Hunt“ deutlich von dem der Kampagne von „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ abhebt. Auch wenn das Team in den vergangenen Jahren natürlich die Wünsche der Community nach einer Rückkehr von „Metal Gear Online“ vernommen habe, soll sich „Fox Hunt“ spielerisch klar vom damaligen Online-Ableger unterscheiden.

„Stattdessen wollten wir das Prinzip von Verstecken und Entdecken nutzen. Ein Konzept für Online-Kämpfe zu entwickeln, das einzigartig für Metal Gear ist, war eine neue Herausforderung“, ergänzte der Director.

Entwickler möchten Fans und Spieler ansprechen

Sowohl spielerisch als auch hinsichtlich der Geschichte wird sich „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ eng am Original aus dem Jahr 2004 orientieren. Gleichzeitig kündigte Konami jedoch an, dass die Entwickler ausgewählte Bereiche des Gameplays überarbeitet haben, um sicherzustellen, dass sich das Remake nicht nur an langjährige Fans, sondern auch an neue Spieler richtet.

„Uns war klar, dass dieses Remake nicht nur die Metal Gear-Fans zufriedenstellen, sondern auch für neue Spieler überzeugend genug sein musste. Wir entschieden uns daher für einen Ansatz, bei dem wir das Gameplay nur dort modernisieren, wo es wirklich nötig war – und ansonsten das ursprüngliche Spielerlebnis so originalgetreu wie möglich beibehalten“, erklärte Produzent Noriaki Okamura.

