PlayStation Studios: Hermen Hulst verrät Release-Pläne für Singleplayer-Blockbuster

PlayStation-Konsolen sind seit Langem für ihre hochwertigen First-Party-Titel bekannt, die oft der Hauptgrund für viele Spieler sind, sich eines der Sony-Systeme zuzulegen. Doch obwohl es in den letzten Jahren große Blockbuster wie beispielsweise „God of War: Ragnarök“ oder „Marvel’s Spider-Man 2“ gab, äußerten sich viele Spieler zuletzt unzufrieden mit Sonys Veröffentlichungen für die PS5.

Besonders die Live-Service-Offensive, mit dem Ziel, bis 2026 zehn Spiele dieser Art herauszubringen, sorgte bei einem Großteil der Fans für Unmut. Die Befürchtung war, dass die neue Strategie negative Auswirkungen auf die etablierten Singleplayer-Titel haben könnte. Mittlerweile wurde jedoch über die Hälfte der geplanten Live-Service-Titel eingestellt.

Bereits im November 2024 versicherte Sony, auch zukünftig auf die bewährten Einzelspieler-Marken zu setzen. Und nun hat Hermen Hulst, seines Zeichens Leiter der PlayStation Studios, weitere gute Nachrichten für alle Singleplayer-Fans.

PlayStation-Boss verspricht regelmäßige Singleplayer-Highlights

Im Rahmen des jüngsten Geschäftsberichts (via Genki_JPN) versicherte Hulst inzwischen erneut, dass man sich bei PlayStation auch weiterhin auf große Singleplayer-Blockbuster konzentrieren möchte. Wie er versprach, soll von jetzt an mindestens ein potenzielles Highlight pro Jahr erscheinen.

„Im Bereich der Einzelspieler-Spiele konzentrieren wir uns darauf, jedes Jahr mindestens einen Blockbuster-Titel zu liefern – zur richtigen Zeit im Jahr und mit der Qualität, die Spieler von PlayStation Studios erwarten“, erklärte das Oberhaupt der PlayStation Studios.

Die Betonung liegt hier klar auf dem Wort „mindestens“, was bedeutet, dass sich Fans wohl auf mehr als nur ein einziges Exklusivspiel pro Jahr freuen können. Zudem bezieht sich Hulsts Aussage ausschließlich auf die PlayStation Studios. Second-Party-Titel wie die jüngsten Beispiele „Rise of the Ronin“ oder „Stellar Blade“ sind dabei nicht mit eingerechnet – ebenso wenig wie (zeit)exklusive Third-Party-Spiele wie etwa „Final Fantasy 16“.

Live-Service bleibt Teil der Strategie

Und dann wären da noch die Multiplayer und Live-Service-Spiele, die Sony in Planung hat. Wie Hulst ebenfalls im Zuge des Geschäftsberichts bekannt gab, sieht man in diesem Bereich trotz der Fehlschläge auch weiterhin „eine großartige Chance“. Zudem habe man aus vergangenen Fehlern – wie etwa im Fall von „Concord“ – gelernt.

Laut Hulst werde sich Sony darauf konzentrieren, „eine wiederkehrende Basis langlebiger Live-Service-Titel aufzubauen, die eine kontinuierliche Spielerbindung und Monetarisierung ermöglichen“. Zudem sollen die Franchises durch „einen sehr durchdachten Veröffentlichungsrhythmus und als Transmedia-Projekte“ wachsen.

Was den Release-Kalender für das Jahr 2025 betrifft, stehen noch zwei große, PS5-exklusive Singleplayer-Titel an: Den Anfang macht „Death Stranding 2“ bereits in zwei Wochen. Am 26. Juni wird das neue Werk von Hideo Kojima erscheinen. Am 2. Oktober folgt schließlich „Ghost of Yotei“. Multiplayer-Fans sollen hingegen mit Bungies „Marathon“ auf ihre Kosten kommen, das am 26. September 2025 veröffentlicht werden soll.

Weitere Meldungen zu PS5, PlayStation Studios.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren