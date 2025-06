Red Dead Redemption: Marston-Darsteller deutet „aufregende Neuigkeiten“ an

Der Synchronsprecher von John Marston aus "Red Dead Redemption" kündigte in einem Stream "aufregende Neuigkeiten" an. Diese sollen bereits in der nächsten Woche bekanntgegeben werden.

In der Vergangenheit kursierten immer wieder Gerüchte um die beliebte Western-Reihe „Red Dead Redemption“. In der letzten Zeit aber wurden die Berichte um eine mögliche Current-Gen-Portierung des 2018 erschienenen „Red Dead Redemption 2“ wieder lauter.

Nun mischt auch der Synchronsprecher Rob Wiethoff mit, der in beiden Spielen der Reihe den beliebten Charakter John Marston vertont. In einem Stream auf Twitch kündigte der Darsteller Neuigkeiten an, die er jedoch noch nicht mit seinen Zuschauern teilen könne.

Bis Freitag sollen wir mehr wissen

Rob Wiethoff spielt derzeit zum ersten Mal das 2010 erschienene „Red Dead Redemption“ auf der Streaming-Plattform Twitch. Dabei verrät er den Zuschauern spannende Details zu seinem Charakter und zu den Arbeiten an dem Spiel.

In seinem letzten Stream gab der Synchronsprecher an, dass er „aufregende Neuigkeiten“ habe, die er jedoch nicht enthüllen könne. Um welches Spiel von Rockstar es sich dabei handele, ließ der Darsteller dabei offen. Allerdings scheint es so, als würde sich das Geheimnis um die beliebte Western-Serie drehen.

„Ich habe so aufregende Neuigkeiten“, so Wiethoff in seinem Stream. „Ich kann sie im Moment nicht mit euch teilen. Es bringt mich absolut um. Ende dieser Woche, hoffentlich früher, nicht gleich morgen, aber definitiv vor Freitag. Oh, mein Gott! Die Neuigkeiten, die ich euch mitzuteilen habe, und ich werde nicht der einzige sein, der sie mitteilt… ich kann es kaum erwarten, dass ihr wisst, was los ist. Das ist alles, was ich sagen kann. Und ich versuche nicht… das ist alles, woran ich im Moment denken kann. Ihr werdet es früh genug erfahren. Ich kann es nicht erwarten, dass ihr es erfahrt, ich bin so aufgeregt. Ich kann wirklich an nichts anderes denken, vor allem nicht, wenn ich dieses Spiel spiele, außer dass ich es euch unbedingt sagen will.“

Kommt eine Portierung im Spätsommer oder Herbst?

Schon im Mai berichteten wir von Gerüchten zu einem Upgrade von „Red Dead Redemption 2“ für die aktuellen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Der Titel erschien ursprünglich noch für die Plattformen PlayStation 4 und Xbox One.

Darüber hinaus ist jedoch auch eine Portierung des Spiels für die Nintendo Switch 2 im Gespräch. Die neueste Hybridkonsole der Japaner erschien weltweit am 5. Juni 2025.

Anfang des Monats wollte der bekannte Insider „Nate the Hate“ mehr von diesen Gerüchten wissen. Laut dem Insider sollen beide Versionen von „Red Dead Redemption 2“, für PlayStation 5 und Xbox Series X|S sowie für die Nintendo Switch 2, in Arbeit sein. Diese sollen bereits „in ein paar Monaten“ erscheinen.

