Sony: Bekannte PlayStation-Marken als Anime? So sollen jüngere Fans gewonnen werden

Animations-Adaptionen bekannter Videospiel-Marken erfreuen sich in letzter Zeit zunehmender Beliebtheit. Vor allem Netflix lieferte zuletzt mit Serien wie beispielsweise „Arcane“, „Castlevania“, „Cyberpunk: Edgerunners“ oder den beiden „The Witcher“-Animationsfilmen reichlich Stoff für Gaming-Fans – oder diejenigen, die es noch werden wollen.

Und genau hier sieht jetzt auch Sony eine Chance: Während das Durchschnittsalter der PlayStation-Spieler steigt, scheinen sich jüngere Generationen nicht mehr so einfach für herkömmliche Konsolen und Videospiele begeistern zu lassen – „Fortnite“, „Minecraft“ oder auch „Roblox“ reichen offenbar aus. Aus diesem Grund plant Sony, die jüngere Zielgruppe mit passenden Anime zu erreichen.

PlayStation setzt auf Anime für eine jüngere Zielgruppe

Diese Idee brachte jetzt zumindest Hermen Hulst, CEO der PlayStation Studios, im Zuge eines Investorenbriefings zum Ausdruck. Zunächst erläuterter er: „Wir haben Franchises, die eine Reihe unterschiedlicher Spielersegmente ansprechen. Horizon ist ein gutes Beispiel, es ist bei weiblichen Spielern sehr beliebt; Astro Bot von unserem tollen Team Asobi in Tokio ist bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen ein Hit.“

Doch um neue und vor allem jüngere Spieler anzulocken und für PlayStation zu begeistern, kam Hulst auf das Thema Anime zu sprechen. „Wir fördern weiterhin die Interaktion mit dem PlayStation-Ökosystem und der Marke, indem wir unsere Franchises in neue Formate wie Film, Fernsehen und Anime bringen“, so Hulst. „Anime spricht insbesondere ein jüngeres Publikum an, was für uns sehr hilfreich sein wird.“

Ghost of Tsushima: Legends bereits angekündigt

Bereits in den letzten Jahren sind Anime zu einem wichtigen Teil von Sonys Strategie geworden. So hat das Unternehmen 2021 mit Crunchyroll auch die weltweit größte Video-on-Demand-Plattform für Anime für 1,175 Milliarden US-Dollar übernommen. Außerdem besitzt Sony mit Funimation, Madman Anime Group und WAKANIM drei Anime-Vertriebe und mit Aniplex auch ein auf Anime spezialisiertes Studio.

Wie Sonys zukünftige Anime-Strategie mit Blick auf bekannte PlayStation-Marken genau aussehen könnte, ließ Hulst allerdings noch offen. Jedoch verfügt das Unternehmen über genügend IPs, die sich hervorragend für eine entsprechende Adaption eignen würden. Offiziell bestätigt ist bislang nur „Ghost of Tsushima: Legends“. Der Anime wurde bereits Anfang Januar auf der CES 2025 angekündigt.

Basierend auf Sucker Punchs Open-World-Abenteuer wird sich das Studio Kamikaze für die Umsetzung verantwortlich zeichnen, die zuletzt auch schon an „Sand Land: The Series“ oder „Star Wars: Visionen“ gearbeitet haben. Konkrete Details oder gar ein Termin für die Veröffentlichung sind allerdings noch nicht bekannt.

