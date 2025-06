Stellar Blade 2: Release in 2027 realistisch? Game Director spricht über die Entwicklung

„Stellar Blade 2“ wurde zwar noch nicht offiziell enthüllt, doch in einem aktuellen Interview äußerte sich Game Director Hyung-tae Kim jetzt zur Entwicklung der Fortsetzung. Er sprach über den angestrebten Release in 2027 und den aktuellen Stand der Arbeiten.

„Stellar Blade“ wurde im April 2024 zunächst exklusiv für die PS5 veröffentlicht, während die PC-Version in dieser Woche folgte und kurzerhand einen neuen Rekord aufstellte: Mit über 100.000 Spielern in den ersten 24 Stunden ist das Action-Abenteuer der bislang erfolgreichste PC-Port eines PlayStation-Titels.

Und angesichts des Erfolgs scheint es nur wenig verwunderlich, dass Entwickler Shift Up hinter den Kulissen bereits an einer Fortsetzung arbeitet. Offiziell enthüllt wurde „Stellar Blade 2“ bislang zwar noch nicht, doch bereits im Mai dieses Jahres wurde der Nachfolger in einem Präsentationsdokument des südkoreanischen Studios angedeutet. Und nun äußerte sich auch Game Director Hyung-tae Kim zu diesem Thema.

Sequel in Forschungs- und Entwicklungsphase – Game Director hofft auf 2027-Release

Im Rahmen der besagten Präsentation, die am 16. Mai 2025 abgehalten wurde, fand das Sequel zu „Stellar Blade“ erstmals Erwähnungen, doch noch überraschender erschien das geplante Veröffentlichungsjahr: Demnach sei der Release von „Stellar Blade 2“ bereits für das Jahr 2027 vorgesehen. Doch können die Entwickler diesen Zeitplan einhalten?

Wie Kim in einem Interview mit ThisIsGame (via Genki_JPN) sagte, hofft er selbst, dass man die Fortsetzung bereits in zwei Jahren veröffentlichten kann. Allerdings wies er auch darauf hin, dass man sich derzeit erst in der Forschungs- und Entwicklungsphase befindet. Zuletzt habe man die gesamte Arbeitskraft in die PC-Version von „Stellar Blade“ gesteckt, sodass man noch keine allzu großen Fortschritte erzielen konnte.

„Es wäre großartig, wenn es 2027 erscheinen würde“, sagte Kim, wies aber auch darauf hin, dass bis dahin nicht mehr allzu viel Zeit bleibt. „Also kann ich nur sagen, dass wir unser Bestes geben werden. Aber ich kann garantieren, dass es ein großartiges Spiel wird“, so der Game Director und Shift Up-CEO abschließend.

Entwicklung begann als DLC für Stellar Blade

Wie Kim außerdem verraten hat, begann die Entwicklung von „Stellar Blade 2“ ursprünglich auch als DLC für den ersten Teil. Allerdings sei der Umfang der Erweiterung immer größer geworden, sodass man sich schließlich dazu entschlossen habe, eine vollständige Fortsetzung zu entwickeln und die geplanten DLC-Inhalte zu übernehmen. Er weist jedoch auch darauf hin, dass es seit dem auch viele Änderungen gegeben habe. Zudem denke man derzeit viel darüber nach, „wie wir die Vision der nächsten Generation darstellen können“.

Im weiteren Verlauf des Interviews sprach Kim zudem über die Mods für die PC-Version von „Stellar Blade“, die sich größtenteils an Erwachsene richten und Protagonistin Eve noch freizügiger darstellen. Er selbst habe damit jedoch kein Problem und erklärte, dass es „keine festen Richtlinien“ gebe. Da das Spiel „für Minderjährige ungeeignet“ ist, sieht er „keine Rechtfertigung für die Regulierung solcher Mods“.

„Es liegt in der Freiheit des Benutzers, und ich denke, es liegt ganz bei ihm, wie er das Spiel genießen möchte, sobald er es besitzt. Daher habe ich nicht die Absicht, solche Angelegenheiten zu sanktionieren. Da Sie jedoch alle mündige Mitglieder der Gesellschaft sind, gehe ich davon aus, dass Sie im Rahmen Ihres gesunden Menschenverstands handeln und bei unsozialen oder sensiblen Angelegenheiten vorsichtig sein werden“, so Kim weiter.

Neben „Stellar Blade 2“ arbeitet Shift Up mit „Project Spirits“, das zuvor unter dem Codenamen „Project Witches“ bekannt war, auch noch an einem weiteren Titel. Die Ankündigung erfolgte erst Anfang des Monats, während die Veröffentlichung ebenfalls für das Jahr 2027 vorgesehen ist. „Als neue eigene Marke (IP) nach Stellar Blade und Nikke befindet sich das Spiel derzeit in Entwicklung und wird als hochwertiger Top-Titel für die Branche konzipiert“, heißt es seitens der Entwickler.

