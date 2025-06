007 First Light: Der Darsteller des jungen James Bond? Beliebter Schauspieler befeuert Gerüchte

Kurz nach der offiziellen Enthüllung von "007: First Light" spekulierten die Spieler, dass der irische Schauspieler Patrick Gibson die Rolle des jungen James Bond übernimmt. In einem Statement befeuerte der Darsteller die Gerüchte weiter.

Das Summer Game Fest 2025 in diesem Monat nutzten die Entwickler von IO Interactive, um uns im Rahmen eines Gameplay-Trailers einen ersten Blick auf den Spionage-Thriller „007: First Light“ zu ermöglichen.

In „007: First Light“ schlüpfen wir in die Rolle einer jungen Version des bekannten Agenten James Bond. Kurz nach der Präsentation der ersten Spielszenen gingen die Spieler der Frage nach, von welchem Schauspieler der junge Bond in seinem neuesten Videospiel-Abenteuer verkörpert wird.

Schnell schoss sich die Community dabei auf den irischen Schauspieler Patrick Gibson ein und untermauerte ihre Spekulationen mit einem entsprechenden Vergleichsbild. Während IO Interactive zu den Gerüchten bislang nicht Stellung bezogen hat, fachte Gibson die Spekulationen der Spieler in einem aktuellen Statement noch einmal an.

Gibson arbeitet an einem Videospiel

Wie der Schauspieler auf Nachfrage bestätigte, wirkt er derzeit nämlich in der Tat an einem Videospiel mit. Einen konkreten Namen nannte Gibson in diesem Zusammenhang zwar nicht. Wir können aber wohl davon ausgehen, dass sich der 30-jährige Ire hier in der Tat auf „007: First Light“ bezieht.

Auch wenn eine offizielle Bestätigung seitens IO Interactive beziehungsweise Gibson noch aussteht.

Nachdem Gibson in der Vergangenheit in diversen Filmen und TV-Serien zu sehen war, machte er zuletzt vor allem in der Rolle des jungen Dexter in der Serie „Dexter: Original Sin“ auf sich aufmerksam. Darüber hinaus war Gibson in der Verfilmung von J.R.R. Tolkiens Leben zu sehen, in der er die Rolle von Robert übernahm.

Bei den Spielern kommt die Entscheidung, in „007: First Light“ auf Gibson als jungen Bond zu setzen, dementsprechend gut an.

Das neue Abenteuer von James Bond erscheint 2026

Ergänzend zu den ersten Spielszenen grenzten die Verantwortlichen von IO Interactive den Veröffentlichungszeitraum von „007: First Light“ ein. Wie das Studio bekannt gab, erscheint der Action-Titel im Laufe des Jahres 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. IO Interactive verspricht eine ganz neue Geschichte rund um den ikonischen Agenten.

„Nach einer Heldentat erhält der junge Marineluftwaffensoldat James Bond das Angebot zur Aufnahme in das wiederbelebte Doppelnull-Programm“, heißt es zur Handlung von „007 First Light“ weiter.

„Doch als ein abtrünniger Agent aufgehalten werden soll und die Mission auf tragische Weise scheitert, bleibt ihm nichts anderes übrig, als gemeinsam mit seinem widerwilligen Mentor Greenway eine Verschwörung aufzudecken und einen drohenden Putsch im Herzen der Nation zu verhindern.“

