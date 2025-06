Borderlands 4: Gearbox lüftet das Geheimnis der Vault Hunter – Video zeigt Entstehung der neuen Kammerjäger

Mit „Borderlands 4“ führt Entwickler Gearbox Software vier neue Vault Hunter ein. Doch wie entstehen die Ideen für die unterschiedlichen Kammerjäger? Im ersten Video der neuen Reihe „Beyond the Borderlands“ gewährt das Studio einen Einblick in den Entwicklungsprozess.

Die „Borderlands“-Reihe bietet Spielern seit jeher eine vielfältige Auswahl einzigartiger Vault Hunter, um sich ins Abenteuer zu stürzen. Seit dem ersten Teil stehen zum Start stets vier verschiedene Kammerjäger zur Verfügung, während ab dem zweiten Teil zusätzlich Charaktere per DLC veröffentlicht wurden.

Und auch für das kommende „Borderlands 4“ hat sich Gearbox Software wieder vier neue Vault Hunter ausgedacht, aus denen die Spieler wählen können. Doch wie entstehen die Figuren eigentlich? Um einen Einblick in den Entwicklungsprozess zu geben, haben die Macher das erste Video der neuen Reihe „Beyond the Borderlands“ den Vault Huntern gewidmet.

Vault Hunter müssen „einfach badass“ sein

Im Kern sind VaultHunter „Schatzsucher, Kopfgeldjäger“, die „am Limit leben“ und es „bevorzugen, Dinge selbst in die Hand zu nehmen“, erklärt Creative Director Graeme Timmins. Sie bewegen sich dabei oft in einem „Graubereich zwischen richtig und falsch“ und sind „letztendlich hinter Geld, Reichtum, Macht, Ruhm“ her – und bereit, dafür alles zu tun.

Lin Joyce, Managing Director of Narrative, ergänzt, dass diese Figuren nicht nur nach Schätzen suchen, sondern auch das typische Chaos lieben, das in der Borderlands-Welt geradezu üblich ist. Die Entwicklung eines Vault Hunters bei Gearbox Software beginnt mit internen Pitches von Ideen, da „jeder im Unternehmen einen Vault Hunter vorschlagen kann“, so Joyce weiter.

Diese Vorschläge werden gesammelt, geprüft und oft werden Elemente kombiniert, um etwas „noch cooleres“ zu schaffen. Laut Art Director Adam May müssen die Designs aber nicht nur ansprechend sein, sondern auch Spielstil und Persönlichkeit widerspiegeln, was eine enge Zusammenarbeit der Teams erfordert.

Lead Game Designer Nick Thurston fasst die Designphilosophie zusammen: Die leitenden Prinzipien von Borderlands sind es, „einfach badass zu sein“. Fähigkeiten und Ausrüstung müssen den Erwartungen der Community entsprechen – die Charaktere sollen „cool sein und Spaß machen zu spielen“.

Das sind die Kammerjäger in Borderlands 4

Zum Start wird „Borderlands 4“ vier neue Vault Hunter bieten. Dazu gehört Vex, eine Sirene wie Lilith aus dem Originalspiel oder Amara aus dem letzten dritten Teil, die ihre Kräfte allerdings erst kürzlich entdeckt. Die zynisch-sarkastische, aber dennoch tiefgründige Empathin kann spektrale Gefährten beschwören und fokussiert sich vor allem auf kinetischen Schaden und Lebensraub.

Der zweite neue Kammerjäger ist Rafa, ein Exo-Soldat, der wohl am ehesten an Charaktere wie Roland oder Axton erinnert. Rafa ist ein ehemaliger Tediore-Soldat, der auf seinen Eco-Anzug angewiesen ist, um in Umgebungen mit normaler Schwerkraft zu überleben. Mithilfe seines Anzugs kann er verschiedene Waffen digital konstruieren.

Harlowe konzentriert sich auf die Nutzung der Schwerkraft: Die ehemalige Maliwan-Kampfwissenschaftlerin stammt von der aus „Borderlands 3“ bekannten Traunt-Familie ab und hat vor allem ein Faible für Technologie, um die Schwerkraft zu manipulieren und Gegner zu kontrollieren.

Der letzte Neuzugang ist Forgeknight Amon, ein Krieger-Poet mit dunkler Vergangenheit. So wuchs er in einem Kult auf, der die Vault-Monster verehrte. Doch eines Tages tötete eines der Monster all jene, die er lebt, sodass er sein Leben fortan der Jagd nach diesen Bestien widmet. Er verlässt sich vor allem auf sein Schild und Nahkampfwaffen.

Selbst ausprobieren können Spieler die neuen Vault Hunter bereits ab dem 12. September 2025, wenn „Borderlands 4“ für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen wird. Ursprünglich sollte der Loot-Shooter erst am 23. September veröffentlicht werden, doch Gearbox entschied sich dazu, den Release vorzuziehen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird außerdem auch noch eine Version für die Switch 2 nachgereicht.

