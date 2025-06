Borderlands 4: Vorbestellungen gestartet – Editionen, Preise und DLC-Plan

2K und Gearbox Software haben offiziell die Vorbestellungen für “Borderlands 4" gestartet. Das Spiel erscheint am 12. September 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Neben drei Editionen wurden Details zu geplanten Zusatzinhalten genannt.

2K und Gearbox Software bereiten sich auf den Launch von „Borderlands 4“ vor. Er erfolgt Mitte September 2025 für Konsolen und PC. Zunächst läuft eine Vorverkaufsphase, die heute gestartet wurde. Ab sofort lässt sich der Shooter vorbestellen. Zunächst gilt es allerdings, sich für eine Edition zu entscheiden.

Standard, Deluxe und Super Deluxe

Von “Borderlands 4” werden drei verschiedene Editionen angeboten: Standard, Deluxe und Super Deluxe. Jede enthält unterschiedliche Inhalte und mitunter Zugang zu Post-Launch-Erweiterungen. Die Preise beginnen bei rund 70 Euro. Mindestens zehn Euro mehr sind für die Konsolenfassung zu zahlen. Das volle Paket mit allen digitalen Inhalten bekommen Fans für rund 130 Euro.

Standard Edition

Enthält das Basisspiel

Preis: 79,99 Euro (PS5 & Xbox Series X/S) / 69,99 Euro (Steam & Epic Games Store)

Deluxe Edition

Enthält das Basisspiel

Vier Post-Launch-DLC-Pakete mit: einzigartigen Gebieten, neuen Missionen und Bossen Kammer-Karten mit Herausforderungen und Belohnungen neue Ausrüstung und Waffen neue Kammer-Jäger-Kosmetika neue Fahrzeuge

Firehawk’s Fury Weapon Skin

Preis: 99,99 Euro

Super Deluxe Edition

Beinhaltet alle Inhalte der Deluxe Edition

Kammerjäger-Pack mit zwei neuen Story-Paketen: neue Kammerjäger und Nebenmissionen neue Regionen, neue Ausrüstungen und Waffen mehr Kammerjägerkosmetika und neuen ECHO-4-Kosmetika

Kunstvolles Orden-Pack mit: vier Kammerjäger-Skins vier Kammerjäger-Köpfen vier Kammerjäger-Körpern

Preis: 129,99 Euro

Vorbesteller-Bonus:

Vorbestellungen werden mit dem Gilded-Glory-Pack belohnt, das einen Kammerjäger-Skin, einen Waffen-Skin und einen ECHO-4-Drohnen-Skin bietet. Spieler, die sich erst später für den Kauf von „Borderlands 4“ entscheiden, können diese Inhalte käuflich erwerben.

„Borderlands 4“ erscheint am 12. September 2025 für PS5, Xbox Series X/S sowie PC via Steam und Epic Games Store. Auch die kürzlich veröffentlichte Switch 2 erhält ein Exemplar, allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt. Außerdem wird der Titel über Nvidia GeForce NOW im Cloud-Streaming spielbar sein. Eine USK-Altersfreigabe steht derzeit noch aus.

Der Post-Launch-Plan umfasst sowohl kostenfreie als auch kostenpflichtige Erweiterungen für „Borderlands 4“. Die genauen Veröffentlichungstermine für die DLCs werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Weitere Artikel zu Borderlands 4:

Spieler übernehmen in „Borderlands 4“ einmal mehr die Rolle von Kammerjägern. Der vierte Teil führt auf den weitläufigen Planeten Kairos, wo es gilt, dem neuen Widersacher Timekeeper und seiner Organisation die Stirn zu bieten. Vier neue spielbare Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten betreten den Schauplatz. Ergänzt wird das Gameplay durch neue Bewegungsoptionen, die Erkundung und Kämpfe dynamischer gestalten sollen.

Weitere Meldungen zu Borderlands 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren