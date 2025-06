Clair Obscur Expedition 33: Entwickler teasern neue Inhalte und mehr an

Der Release von „Clair Obscur: Expedition 33“ ist jetzt schon etwas her: Ursprünglich veröffentlicht wurde das Rollenspiel vom französischen Indie-Entwickler Sandfall Interactive am 24. April 2025, ehe es sich im Anschluss als einer der größten Überraschungshits der jüngsten Vergangenheit entpuppte.

Dementsprechend dürstet es die Spieler nach mehr und obwohl Game Director Guillaume Broche möglichen DLCs zuletzt eine Absage erteilte, scheint das Entwicklerstudio dennoch langfristige Pläne für das JRPG zu verfolgen. Und die könnten unter Umständen sogar „neue Inhalte“ umfassen.

Sandfall prüft Verbesserungen – inklusive neuer Inhalte

Heute meldete sich Sandfall Interactive nämlich in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) zu Wort und machte deutlich, dass man mit den Arbeiten an „Clair Obscur: Expedition 33“ noch lange nicht fertig zu sein scheint: „Bonjour! Wir prüfen derzeit eine breite Palette zukünftiger Verbesserungen – von Barrierefreiheitsfunktionen über neue Inhalte bis hin zu allen möglichen Kleinigkeiten, die wir aktiv bewerten. Dazu gehören selbstverständlich auch erweiterte Lokalisierungsoptionen!“, so die Entwickler.

Fans dürften dabei vor allem bei dem Punkt „neue Inhalte“ aufhorchen. Man darf also durchaus gespannt sein, was Sandfall noch für den Überraschungshit in petto hat. Genaue Details wurden allerdings nicht genannt. Zudem steht auch noch nicht fest, wann mit den „Verbesserungen“ zu rechnen ist. „Wir haben zwar noch keine konkreten Zeitpläne oder bestätigten Sprachen zu nennen, aber wir wollten euch wissen lassen, dass dies ganz oben auf unserer Liste steht“, heißt es weiter.

Das aktuelle Update für „Clair Obscur: Expedition 33“ wurde erst vergangene Woche veröffentlicht: Die Aktualisierung mit der Versionsnummer 1.3.0 schaffte dabei nicht nur diverse Fehler aus der Welt und verbesserte das Spielerlebnis, sondern reduzierte auch den Schwierigkeitsgrad im Story-Modus. Den haben die Spieler übrigens Jennifer English, der Synchronsprecherin von Maelle, zu verdanken.

So wurde das Zeitfenster zum Parieren und Ausweichen um 40 Prozent erweitert, während der eingehende Schaden ebenfalls reduziert wurde. Darüber hinaus wurden aber auch die neuen Herausforderungs-Modifikatoren hinzugefügt: Dadurch lässt sich beispielsweise der Schaden begrenzen oder die Gesundheit der Gegner erhöhen.

Neben den fortlaufenden Arbeiten an „Clair Obscur: Expedition 33“ hat Sandfall Interactive aber auch schon das nächste Projekt im Visier. Darüber sprach Chief Operating Officer und Produzent François Meurisse Ende Mai in einem Interview. Demnach habe das Team bereits „großartige Ideen“. Ins Detail wollte er allerdings nicht gehen.

