Death Stranding 2: Zu gut? Warum Kojima sein Spiel nach positivem Feedback anpasste

Mitten in der Entwicklung von „Death Stranding 2“ entschied sich Hideo Kojima dazu, Änderungen an seinem Spiel vorzunehmen. Und das aus einem ziemlich ungewöhnlichen Grund, wie Komponist Yoann Lemoine alias Woodkid jetzt in einem Interview verraten hat.

Hideo Kojima zählt wohl zu den schillerndsten Persönlichkeiten der Gaming-Branche, und auch seine Werke haben oftmals eine polarisierende Wirkung. Der Japaner ist bekannt für unkonventionelle Gameplay-Elemente und Erzählungen. Und wenn es nach Kojima selbst geht, können seine Spiele wohl nicht polarisierend genug sein. So entwickelt er bewusst Spiele, die anecken und auch zum Nachdenken anregen sollen.

Wie Yoann Lemoine alias Woodkid, der als Komponist für die musikalische Untermalung von „Death Stranding 2“ verantwortlich ist, jetzt nämlich in einem Interview verraten hat, entschied sich Kojimas mitten in der Entwicklung des Spiels dafür, Änderungen vorzunehmen. Und das aus einem Grund, der andere Entwickler wohl eher erfreuen anstatt zu einer Überarbeitung bewegen dürfte.

Kojima änderte Death Stranding 2, weil es den Testern zu gut gefiel

Im Gespräch mit dem Rolling Stone erzählte Woodkid: „Es gab einen entscheidenden Moment, ungefähr mitten in der Entwicklung des Spiels, wo wir eine Diskussion hatten. Er [Kojima] kam zu mir und sagte: Wir haben ein Problem.“

„Dann sagte er: Ich bin ganz ehrlich, wir haben das Spiel mit Spielern getestet und die Ergebnisse sind zu gut. Es gefällt ihnen zu sehr. Das bedeutet, etwas stimmt nicht; wir müssen etwas ändern.“ Schließlich entschied sich Kojima laut Woodkid dazu, „Dinge im Skript und in der Art, wie einige entscheidende Dinge im Spiel passieren“ zu ändern. Und das, „weil er dachte, seine Arbeit sei nicht polarisierend und löse nicht genügend Emotionen aus.“

„Und er sagte: Wenn es jedem gefällt, bedeutet das, es ist Mainstream. Es bedeutet, es ist konventionell. Es bedeutet, es ist bereits vorverdaut, damit es den Leuten gefällt. Und das will ich nicht. Ich möchte, dass die Leute Dinge am Ende mögen, die sie beim ersten Kontakt nicht mochten, denn das ist der Punkt, an dem man wirklich etwas liebt.“

Für Woodkid war das eine wichtige Lektion, wie er abschließend selbst sagte: „Es geht nicht darum, den Leuten zu gefallen, sondern sie ein wenig zu bewegen und zum Nachdenken anzuregen.“

„Ich bin nicht daran interessiert, den Massenmarkt anzusprechen“

Bereits im vergangenen Monat äußerte sich Kojima auch selbst zu den ersten internen Reaktionen und Previews. Er erklärte, dass die Fortsetzung bei den Testern offenbar besser ankommt als der Vorgänger. Während damals nur vier von zehn Testern „Death Stranding“ als gut befunden haben – für Kojima eine „gute Balance“ -, scheinen für den Nachfolger „alle positiv gestimmt zu sein“.

Was Sony jedoch äußerst zufrieden stellte, missfiel Kojima selbst. „Sony ist natürlich zufrieden, aber ich wünschte, ich wäre etwas kontroverser. Blockbuster-Filme brauchen eine 80-prozentige Zustimmung – solche Spiele will ich nicht machen. Ich bin nicht daran interessiert, den Massenmarkt anzusprechen oder Millionen von Exemplaren zu verkaufen … das ist nicht mein Ziel“, so der kreative Kopf.

Ob „Death Stranding 2“ also ähnlich polarisieren kann, wie sein Vorgänger, werden Spieler schon in der nächsten Woche selbst erfahren können. Am 26. Juni 2025 wird Kojimas neuestes Werk nämlich exklusiv für die PS5 erscheinen. Mit den ersten Tests zum Spiel sollte allerdings schon ein paar Tage vorher zu rechnen sein: Das Review-Embargo endet bereits am 23. Juni um 14 Uhr unserer Zeit.

