Final Fantasy 16 im Check: Portierung auf die Xbox Series X offenbart gravierende Schwächen

In diesem Monat veröffentlichte Square Enix "Final Fantasy 16" für die Xbox Series X/S. Einer Performance-Analyse von Digital Foundry zufolge hätte die Portierung allerdings noch etwas mehr Zeit für den finalen Feinschliff benötigt.

Nach dem PS5-Release im Jahr 2023 erschien „Final Fantasy 16“ in diesem Monat in Form eines Shadow-Drops für die Xbox Series X/S. Wie sich einer Performance-Analyse von Digital Foundry entnehmen lässt, steckte Square Enix aber offenbar wenig Sorgfalt in die Umsetzung auf die Xbox-Konsolen.

Stattdessen stießen die Redakteure im Rahmen ihres Tests schon im frühen Spiel auf offensichtliche technische Probleme, die den Spielspaß empfindlich stören können und in dieser Form auf der PS5 nicht zu finden waren. Zum einen fällt laut Digital Foundry auf, dass die Xbox Series X-Version im direkten Vergleich mit der PS5-Fassung durchweg in einer niedrigeren Auflösung läuft.

Schnappschüsse aus dem frühen Spiel belegen beispielsweise, dass die PS5-Version von „Final Fantasy 16“ das Spiel im Qualitäts-Modus intern mit einer 1440p-Auflösung rendert. Auf der Xbox Series X sind es lediglich 1224p.

Deutliche niedrigere Auflösung im Performance-Modus

Nicht das einzige Manko, wie sich im weiteren Verlauf der Performance-Analyse zeigen sollte. Darüber hinaus gibt Digital Foundry an, dass auf der Xbox Series X auch die grafische Darstellung mitunter mit sichtlichen Schwächen kämpft, die auf der PS5 in dieser Form nicht auftraten. Dies mache sich unter anderem an der Vegetation bemerkbar.

„Es gibt eine dramatische Abweichung bei der Laubdarstellung. Bei manchen Bäumen und Büschen sieht es auf der Xbox einfach irgendwie kaputt aus. Das ist schon sehr merkwürdig“, ergänzte Digital Foundry und verwies anschließend auf die niedrigere Auflösung im Performance-Modus.

Während die PS5 den Performance-Modus intern in der nativen 1080p-Auflösung rendert, stellt die Xbox Series X diesen lediglich in 720p dar. Des Weiteren fällt laut Digital Foundry der niedrigere Detailgrad auf der Xbox-Konsole auf. Der einzige Pluspunkt der Xbox-Portierung: Dank der niedrigen Auflösung läuft der Performance-Modus auf der Xbox Series X deutlich stabiler als auf der PS5.

Demnach schwankt die Framerate im Gamplay des Performance-Modus auf der PS5 zwischen 45 und 60 Bildern die Sekunde. Auf der Xbox Series X hingegen sind es weitestgehend stabile 60FPS. Die Zwischensequenzen werden auf beiden Systemen in 30FPS dargestellt.

Auch das Final Fantasy 7-Remake erscheint für die Xbox

Beim Shadow-Drop von „Final Fantasy 16“ beließ es Square Enix in diesem Monat nicht. Zudem gab der Publisher bekannt, dass mit einiger Verspätung auch das Remake von „Final Fantasy 7“ den Weg auf die Xbox Series X/S finden wird. Einen konkreten Termin nannte Square Enix allerdings noch nicht.

Stattdessen ist bislang nur von einem geplanten Xbox-Release im Winter 2025 die Rede. Überraschend kam die Bestätigung für die Xbox Series X/S nicht. Schließlich kündigte Square Enix bereits im vergangenen Jahr eine „aggressive Multiplattform-Strategie“ und das Vorhaben an, die großen Marken des Unternehmens auf so vielen Plattformen wie möglich zu veröffentlichen.

