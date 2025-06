GTA 6: Setting, Charaktere und Geschichten – Leak liefert Details zu drei verworfenen Konzepten

Aktuellen Berichten zufolge arbeitete Rockstar-Games-Veteran Dan Houser an mehreren Konzepten für „GTA 6“, die aus unterschiedlichen Gründen verworfen wurden. Ein Leak liefert Details zu den Geschichten, Charakteren und weiteren Inhalten.

In den vergangenen Tagen machten erneut neue Gerüchte rund um „GTA 6“ die Runde. So wies etwa der Grammy-prämierte Musikproduzent Jermaine Dupri darauf hin, dass Rockstar Games ausgewählten Musikern und Künstlern möglicherweise erlauben könnte, eigene Musik in „GTA 6“ hochzuladen und diese über die Radiostationen des Open-World-Abenteuers verfügbar zu machen.

Die Kollegen von Comicbook griffen kürzlich zudem einen möglichen Leak auf, in dem es um die Geschichten, Charaktere und Settings von drei eingestellten Versionen von „GTA 6“ geht. Für die jeweiligen Storylines der verworfenen Konzepte soll Rockstar-Veteran Dan Houser verantwortlich gewesen sein.

Weiter heißt es in dem unbestätigten Bericht, dass sich Houser im Jahr 2019 eine einjährige Auszeit nahm, nachdem er durch all die Rückschläge und Überarbeitungen erschöpft war, und sich 2020 dazu entschloss, Rockstar zu verlassen.

Konzepte unterschieden sich deutlich von der finalen Version

Wie der Autor Fravillys berichtet, umfassten alle drei Konzepte mehrere spielbare Charaktere und hätten sich deutlich von der finalen Version von „GTA 6“ unterschieden. Die erste Idee Housers entstand dem Bericht zufolge im Jahr 2014 und sah – genau wie in „GTA 5“ – drei spielbare Protagonisten vor.

Einer der Hauptcharaktere war laut Fravillys ein korrupter Polizist, der sich dem organisierten Verbrechen anschließt, um seinen Sohn (den zweiten Protagonisten) zu schützen, der in ernsthafte Schwierigkeiten geraten ist. Der dritte Charakter sollte die rechte Hand eines kolumbianischen Drogenbosses sein, der ein Drogenimperium in den USA aufbauen wollte.

Dieses Konzept soll vom Publisher Take-Two Interactive nach zwei Jahren verworfen worden sein, da es den Verantwortlichen als „zu düster“ galt.

Die zweite Geschichte drehte sich um eine Polizistin aus Vice City, die sich illegal undercover in die kriminelle Unterwelt einschleust. Ihr Ziel: Rache für ihre Mutter zu nehmen, die im Einsatz ums Leben gekommen war. Die Protagonistin sollte quasi im Alleingang gegen das organisierte Verbrechen vorgehen.

„Der zweite Charakter wäre ein durchgeknallter Drogenschmuggler gewesen, der sich die Karriereleiter des organisierten Verbrechens hocharbeitet. Es ist jedoch unklar, wie sich ihre Handlungsstränge gekreuzt hätten oder ob sie Verbündete gewesen wären. Dieses Konzept wurde dem Bericht zufolge im Jahr 2018 eingestellt“, heißt es weiter.

Die dritte und gleichzeitig letzte verworfene Storyline sollte sich thematisch am zweiten Konzept anlehnen und handelte von einer trauernden Polizistin. Diese wurde durch einen Ex-Soldaten ersetzt, was sie dazu brachte, selbst in die Welt des organisierten Verbrechens abzurutschen.

Blockbuster soll die zusätzliche Wartezeit wert sein

Anfang Mai enthüllte Take-Two Interactive den Veröffentlichungstermin von „GTA 6“ und räumte ein, dass der ursprünglich geplante Konsolen-Release im Herbst 2025 nicht mehr stattfinden wird. Stattdessen ist der ambitionierte Open-World-Blockbuster nun für eine Veröffentlichung am 26. Mai 2026 vorgesehen.

Dieser Termin gilt jedoch nur für die PS5 und Xbox Series X/S. PC-Spieler werden, wie bereits vor einiger Zeit bestätigt, zu einem späteren Zeitpunkt mit „GTA 6“ versorgt. Im Interview mit The Game Business sprach Strauß Zelnick, CEO von Take-Two Interactive, im Mai über die zusätzliche Wartezeit der Spieler und verriet, warum sich diese definitiv lohnen wird.

