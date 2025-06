Marathon: Soll kein zweites Concord werden – Sony reagiert auf Kritik

Live-Service-Spiele können Umsätze in die Höhe schnellen lassen, aber auch massive Verluste einfahren. In den vergangenen eineinhalb Jahren machte Sony Interactive Entertainment beide Erfahrungen.

„Helldivers 2“ fand Anfang 2024 dermaßen viel Anklang, dass die Server dem Ansturm nicht gewachsen waren. Und auch viele Monate nach dem Launch ist kein Ende des Shooters in Sicht. „Concord“ hingegen war ein kolossaler Flop und verschwand wenige Tage nach dem Launch vom Markt.

Doch in welche Richtung schlägt das Pendel beim nächsten Titel? Sony ist in dieser Hinsicht positiv gestimmt: “Marathon”, das beim 2022 übernommenen „Destiny“-Studio Bungie entsteht, soll die Fehler des gescheiterten “Concord” nicht wiederholen.

Interne Lehren aus Concord-Debakel

Nach dem kommerziellen Misserfolg von “Concord” sieht sich Sony mit erheblichen Zweifeln an der Live-Service-Strategie konfrontiert und versucht zu beruhigen: In einem Gespräch mit Investoren zeigte sich Hermen Hulst, CEO der Studio Business Group von Sony Interactive Entertainment, betont zuversichtlich. Laut seiner Ansicht sind Fehlschläge auch eine Chance.

„Wir haben vor diesem Hintergrund unsere Prozesse überprüft, um genau zu verstehen, wie und warum [Concord] die Erwartungen nicht erfüllen konnte, und um sicherzustellen, dass wir dieselben Fehler nicht noch einmal machen“, erklärte er.

Hulst führt das Scheitern von “Concord” unter anderem auf mangelnde Differenzierung in einem „überaus wettbewerbsintensiven Marktsegment“ zurück. Das Spiel habe nicht genug Eigenständigkeit gezeigt, um sich bei Spielern durchzusetzen.

Der Vertrauensverlust, ausgelöst durch die geringe Resonanz und die rasche Einstellung von „Concord“, wirkt bis heute nach und lässt Zweifel am Potenzial von “Marathon” aufkommen. Unabhängig davon ist der Bungie-Shooter fest in Planung und soll noch im laufenden Geschäftsjahr erscheinen – genauer gesagt am 23. September 2025, sollte es zu keiner Verschiebung kommen.

Zu einer öffentlichen Beta liegt bislang kein Termin vor, allerdings wird längst getestet. „Während wir den Testzyklus durchlaufen, beobachten wir die Closed Alpha, die das Team gerade durchlaufen hat. Wir ziehen alle Lehren daraus und nutzen die Fähigkeiten, die wir entwickelt haben, um zu verstehen, wie das Publikum mit dem Titel umgeht“, so Hulst.

Positiv war das Feedback bisher nicht immer, aber hilfreich: „Einige dieser Rückmeldungen waren, offen gesagt, sehr unterschiedlich. Aber das ist sehr nützlich. Deshalb macht man ja diese Tests. Bei der Markteinführung werden wir dem Titel die bestmögliche Erfolgschance geben.“

Weiter erklärte er: „Für Marathon ist es unser Ziel, einen sehr mutigen, sehr innovativen und sehr fesselnden Titel zu veröffentlichen. Wir beobachten die Entwicklung und durchlaufen die Testzyklen. Wir nutzen alle gewonnenen Erkenntnisse, die von uns entwickelten Funktionen sowie Analysen und Benutzertests, um zu verstehen, wie das Publikum mit dem Titel interagiert.”

Dabei möchte sich Sony beim Entwicklungsprozess hinter “Marathon” deutlich stärker auf das Feedback stützen als zuvor. Die geschlossene Alpha-Phase sei Teil eines „Zyklus aus Testen, Iterieren und erneutem Testen“, der über den gesamten Lebenszyklus des Spiels hinweg fortgeführt werde.

Reputationsschaden durch Plagiatsvorwürfe

Während Sony und Bungie bestrebt sind, aus “Marathon” kein zweites „Concord“ zu machen, sieht sich der Entwickler mit einem Plagiatsvorwurf konfrontiert. Im Mai wurde bekannt, dass ein früherer Bungie-Mitarbeiter ohne Genehmigung die Arbeiten des unabhängigen Künstlers Fern Hook in “Marathon” verwendet hatte.

Das Studio reagierte mit einer internen Untersuchung und räumte den Fehler ein. In einem Livestream entschuldigten sich Game Director Joe Ziegler und Art Director Joe Cross. Der Skandal führte offenbar dazu, dass geplante Marketingmaßnahmen verschoben wurden. Für Juni war Berichten zufolge ein Trailer geplant, begleitet vom Start der Vorbestellungen.

Während sich „Marathon“ gemächlich dem Launch nähert, setzte Sony an anderen Stellen den Rotstift an. Zwei nicht angekündigte Projekte – darunter ein möglicher “God of War”-Ableger bei Bluepoint und ein weiterer Titel bei Bend Studio – wurden Berichten zufolge eingestellt.

Weitere Meldungen zu Marathon.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren