Mortal Kombat 2: Ein Charakter, „den alle hassen“, soll früh im Kinofilm sterben

2021 kehrte „Mortal Kombat“ mit einer neuen Filmadaption in die Kinos zurück, die sich als kleiner Überraschungshit herausstellte: Der Streifen spülte weltweit über 66 Millionen US-Dollar in die Kassen, während 3,8 Millionen Haushalte mindestens die ersten fünf Minuten auf HBO Max sahen.

Und obwohl die Kritiken eher gemischt waren, wurde der „Mortal Kombat“-Film vor allem in der Gaming-Community überraschend positiv aufgenommen. Vor allem die originalgetreue Darstellung der Charaktere und Fatalities wurde gelobt. Ein Kritikpunkt war jedoch ein bestimmter Charakter, doch der in der kommenden Fortsetzung angeblich nicht lange auf der Bildfläche zu sehen sein.

Dieser Charakter soll nicht länger als 20 Minuten überleben

Ende Oktober kommt „Mortal Kombat 2“ in die Kinos, aber schon jetzt steht fest, welcher Charakter als Erstes sterben wird. Das geht zumindest aus entsprechenden Leaks hervor, die auf Reddit (via TheGamer) von gleich mehreren Nutzern geteilt wurden, nachdem sie den Film bereits im Rahmen einer Pressevorführung sehen konnten. So heißt es dort: „Sagen wir einfach, der Charakter, den alle hassen, überlebt die ersten 20 Minuten nicht.“

Damit dürfte klar sein, um welche Figur es sich handelt: Cole Young, der von Lewis Tan dargestellte Protagonist des ersten „Mortal Kombat“-Films. Young ist ein neuer, eigens für den Film erschaffener Charakter, der bei den Fans überhaupt nicht gut ankam. Viele hätten sich stattdessen lieber eine etablierte Figur wie Johnny Cage gewünscht. Und auch seine Fähigkeiten und seine allgemeine Rolle im Film stießen auf Kritik.

Oder handelt es sich um ein Täuschungsmanöver?

Doch nun scheint es so, als müssten die Fans Young in „Mortal Kombat 2“ nicht lange ertragen müssen. Und auch Johnny Cage wurde bereits als Neuzugang für den zweiten Teil bestätigt und war sogar schon auf ersten Bildern zu sehen. Allerdings hegen einige Fans auch Zweifel am Tod von Young. Schließlich handelt es sich bei dem MMA-Kämpfer um einen Nachkommen von Scorpion.

Aus diesem Grund wird in Teilen der Community auch darüber spekuliert, dass es sich um eine Finte handeln könnte und Young in „Mortal Kombat 2“ nicht tot bleibt. Stattdessen könnte er als neuer Scorpion zurückkehren. Abgeneigt scheinen die Fans jedenfalls nicht zu sein: Schließlich haben sei kein Problem mit dem Schauspieler, sondern nur mit seiner Figur Cole Young.

Wie es Young in „Mortal Kombat 2“ ergehen wird, können Kinogänger ab dem 23. Oktober 2025 in Erfahrung bringen. Dann wird der neue Film seine Premiere feiern. Neben dem bereits erwähnten Johnny Cage (dargestellt von Karl Urban) werden in der Fortsetzung, in der das große titelgebende Turnier zwischen dem Earthrealm und der Outworld stattfinden wird, außerdem auch Kitana (Adeline Rudolph) sowie Shao Kahn (Martyn Ford), die Kämpferriege erweitern.

