Prototype 3: Gerüchte um Fortsetzung der Open-World-Reihe erhalten neue Nahrung

Nachdem ein angeblicher Leak zuletzt ein mögliches „Prototype 3“ ins Gespräch gebracht hatte, haben die Gerüchte durch die offizielle Ankündigung von „Call of Duty: Black Ops 7“ mittlerweile an Glaubwürdigkeit gewonnen.

„Prototype 2“ wurde 2012 veröffentlicht, doch seit dem herrscht Funkstille um das Action-Franchise von Activision. Allerdings keimte im vergangenen April neue Hoffnung bei den Fans auf, nachdem ein angeblicher Leak zu „Prototype 3“ eine Fortsetzung der Reihe ins Gespräch brachte.

Damals behauptete ein Reddit-Nutzer, er sei Teil einer Testgruppe von Activision und ein neues „Prototype“ sei in der Entwicklung. Wie bei allen Gerüchten galt es natürlich, die nötige Portion Skepsis walten zu lassen. Doch mit der kürzlich erfolgten offiziellen Ankündigung von „Call of Duty: Black Ops 7“ wirken die Gerüchte um „Prototype 3“ nun etwas wahrscheinlicher (via GameRant).

Ankündigung von Black Ops 7 bekräftigt Prototype 3-Leak

Was „Black Ops 7“ mit einem möglichen „Prototype 3“ zu tun hat? Zunächst einmal sind beide Marken im Besitz von Activision und im April teilte der besagte Reddit-Nutzer nicht nur Gerüchte rund um den dritten Teil der Open-World-Actionspielreihe, sondern auch um den neuesten Ableger der erfolgreichen Shooter-Serie, der jüngst im Rahmen des Xbox Games Showcase enthüllt wurde.

In seinem Leak behauptete der Reddit-Nutzer, „Black Ops 7“ werde einen Koop-Modus für die Kampagne bieten, was angesichts der bisherigen Historie aber durchaus angezweifelt werden konnte. So boten in all den Jahren tatsächlich nur zwei „Call of Duty“-Spiele einen Koop-Modus für die Kampagne: „World at War“ und „Black Ops 3“. Doch wie Activision mittlerweile offiziell bestätigt hat, wird auch das kommende „Black Ops 7“ tatsächlich eine Koop-Kampagne enthalten.

Die Prototype 3-Gerüchte im Detail

Das bedeutet im Umkehrschluss zwei Dinge: Entweder hatte der Nutzer mit seinen Behauptungen einfach nur einen Glücksgriff, oder seine Angaben, die einer Activision-Studiengruppe entstammen sollten, stimmen. Dementsprechend könnten auch die Gerüchte rund um „Prototype 3“ der Wahrheit entsprechen. Nachdem sich die Behauptungen zu „Black Ops 7“ nun als wahr herausgestellt haben, wirken sie in jedem Fall deutlich glaubwürdiger.

Die geleakten Details zu „Prototype 3“ deuteten auf eine Rückkehr von Alex Mercer, dem Protagonisten des ersten Teils, hin. Zudem soll sich das Gameplay an den Vorgängern orientieren und „Gestaltwandeln und die Fähigkeit, sich in andere Personen zu verwandeln, um Gebiete zu infiltrieren“ bieten. Die Stadt New York sollte dabei erneut als Schauplatz für die Handlung dienen.

Weitere Neuigkeiten auf PLAY3.DE:

Während „Prototype 2“ – wie eingangs bereits erwähnt – 2012 veröffentlicht wurde, erschien der erste Teil bereits 2009. 2015 wurde jedoch beide Spiele in Form des „Prototype Biohazard Bundle“ für die PS4 und Xbox One neu veröffentlicht.

Weitere Meldungen zu Prototype.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren