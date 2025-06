PS Plus Premium: Weiterer Klassiker für PS4 und PS5 geleakt

Ein Klassiker aus der PS2-Ära hat eine Altersfreigabe erhalten, was darauf schließen lässt, dass der Titel bald im Katalog von PS Plus Premium verweilen könnte.

Seit Jahren warten Konsolenspieler auf eine Rückkehr eines bestimmten Titels aus der „Legacy of Kain“-Reihe. Mittlerweile verdichten sich die Hinweise auf eine baldige Veröffentlichung.

Wie aus öffentlich zugänglichen Daten der taiwanesischen Ratingbehörde hervorgeht, wurde „Legacy of Kain: Defiance“ für PS4 und PS5 eingestuft. Solche Klassifizierungen gelten als zuverlässiger Hinweis für eine bevorstehende Veröffentlichung – bei Klassikern vor allem in Bezug auf den Katalog von PS Plus Premium.

Während „Legacy of Kain: Defiance“ nicht auf der Liste der Juni-Titel für PS Plus Premium aufgeführt ist, könnte der Titel im Juli oder zu einem späteren Zeitpunkt das PSN erobern. Eine Bestätigung durch Sony steht aus.

Komplette Reihe erstmals auf einer Konsole spielbar

„Legacy of Kain: Defiance“ erschien 2003 zunächst in Nordamerika für PlayStation 2 und Xbox, in Europa im darauffolgenden Jahr. Es ist der fünfte und finale Teil der Reihe, die 1996 mit „Blood Omen: Legacy of Kain“ begann. Besonders bemerkenswert ist, dass in diesem Titel sowohl Kain als auch Raziel als spielbare Hauptfiguren auftreten.

Falls die Veröffentlichung tatsächlich für PS4 und PS5 erfolgt, wäre die komplette Reihe erstmals auf aktuellen PlayStation-Konsolen erhältlich:

Blood Omen: Legacy of Kain – über PS Plus Premium spielbar

– über PS Plus Premium spielbar Blood Omen 2: Legacy of Kain – ebenfalls im Premium-Katalog

– ebenfalls im Premium-Katalog Legacy of Kain: Soul Reaver & Soul Reaver 2 – seit 2024 als Remaster-Sammlung erhältlich

– seit 2024 als Remaster-Sammlung erhältlich Legacy of Kain: Defiance – laut Einstufung bald für PS4/PS5 verfügbar

Auf dem PC ist „Legacy of Kain: Defiance“ längst über Plattformen wie GOG und Steam erhältlich.

Klassischer PS2-Titel mit Kultstatus

Entwickelt wurde „Legacy of Kain: Defiance“ von Crystal Dynamics. Als Publisher diente Eidos Interactive. Amy Hennig, später maßgeblich für die kreative Ausrichtung der „Uncharted“-Reihe mitverantwortlich, war als Direktorin beteiligt – wie schon zuvor bei „Legacy of Kain: Soul Reaver“.

„Legacy of Kain: Defiance“ erzählt die verflochtenen Geschichten von Kain, dem vampirischen Antagonisten, und Raziel, einem gefallenen Seraphim und ehemaligen Vampir. Beide Protagonisten verfolgen eigene Wege durch Raum und Zeit, um das Rätsel um das Schicksal von Nosgoth und sich selbst zu lösen.

Während Kain die geheimnisvolle Macht des Schicksals herausfordert, sucht Raziel nach Wahrheit und Erlösung. Ihre Wege kreuzen sich mehrfach und sie decken eine uralte Verschwörung auf. Mit einem Metascore von 75 konnte „Legacy of Kain: Defiance“ Kritiker weitgehend überzeugen. Ob auch PS4- und PS5-Spieler überzeugt sind, könnte sich bald zeigen.

