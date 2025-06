PSN-Vorbesteller-Charts:  Gears of War Reloaded erfolgreich, aber in Deutschland nicht an der Spitze

Im Gegensatz zu physischen Produkten werden mit einer Vorbestellung von Spielen im PlayStation-Store keine Lieferengpässe umgangen. Allerdings bieten Vorbestellungen gewisse Vorteile. Dazu gehören In-Game-Boni und in einigen Fällen ein früherer Zugang zum Spiel.

Die neusten Charts zeigen, welche Games dabei besonders häufig im Warenkorb landen. Regional betrachtet gibt es große Unterschiede: Während in Deutschland „Ready or Not“ weit vorn vertreten ist, konnte sich in den USA „Gears of War: Reloaded“ den Spitzenplatz sichern.

Death Stranding 2 schafft es auf das Treppchen

In der deutschen Top 20 sichert sich die Deluxe-Edition von „Ready or Not“ mit einem Preis von 69,99 Euro den Spitzenplatz. Sie umfasst zwei DLC-Packs sowie den Mission-Pass. Direkt dahinter folgt die Standardversion des Titels, die mit 20 Euro weniger zu Buche schlägt.

„Death Stranding 2: On the Beach“ sicherte sich in der digitalen Deluxe-Edition Platz 3, vermutlich beflügelt durch den 48-Stunden-Vorabzugang. Der Preis liegt bei 89,99 Euro. Der Launch erfolgt im Juni. Auch die ersten Reviews nahen:

Auch „Rematch“ (Pro-Edition für 34,99 Euro) sowie die Ultimate Edition von „Destiny 2: Jahr der Prophezeiung“ (99,99 Euro) sind in den oberen Rängen vertreten. Gleiches gilt für „Jurassic World Evolution 3“ in der Deluxe-Edition.

Top 20 Deutschland (meistverkaufte Vorbestellungen)

Ready or Not: Digital Deluxe Edition (69,99 Euro) Ready or Not (49,99 Euro) Death Stranding 2: On the Beach Digital Deluxe Edition (89,99 Euro) Rematch – Pro Edition (34,99 Euro) Destiny 2: Jahr der Prophezeiung – Ultimate Edition (99,99 Euro) Jurassic World Evolution 3: Deluxe Edition (74,99 Euro) Gears of War: Reloaded (39,99 Euro) Rematch – Elite Edition (44,99 Euro) Death Stranding 2: On the Beach (79,99 Euro) Anno 117: Pax Romana Gold Edition (89,99 Euro) Tony Hawks Pro Skater 3 + 4 – Cross-Gen Edition (49,99 Euro) Tony Hawks Pro Skater 3 + 4 – Digital Deluxe Edition (69,99 Euro) Rematch (24,99 Euro) Die Sims 4 Zauber der Natur-Erweiterungspack (39,99 Euro) Digimon Story Time Stranger Ultimate Edition (119,99 Euro) Dying Light: The Beast (69,99 Euro) Dying Light: The Beast Deluxe Edition (79,99 Euro) Mafia: The Old Country Deluxe Edition (59,99 Euro) Mafia: The Old Country (49,99 Euro) Ghost of Yotei (79,99 Euro)

In den Vereinigten Staaten zeigt sich ein etwas anderes Bild. Dort liegt der Shooter „Gears of War: Reloaded“ (39,99 Euro) an erster Stelle. Dahinter folgt das umfangreiche „EA Sports MVP Bundle“ (149,99 Euro), das gleich zwei Sportspiele in Deluxe-Versionen umfasst. Doch auch „Ready or Not“ ist in den USA gefragt.

Top 5 Vorbestellungen in den USA

Gears of War: Reloaded (39,99 US-Dollar) EA Sports MVP Bundle (149,99 US-Dollar) Ready or Not: Digital Deluxe Edition (69,99 US-Dollar) Death Stranding 2: On the Beach Digital Deluxe Edition (79,99 US-Dollar) EA Sports College Football 26 Deluxe Edition (99,99 US-Dollar)

Wie sich die Spiele nach dem Launch schlagen, wird sich erst später zeigen. Beispielsweise war „MindsEye“ eine Zeit lang in den Charts der Vorbestellungen vertreten. Es folgte ein wenig rühmlicher Launch, der wohl vorerst nur wenige Post-Launch-Käufe nach sich ziehen lässt.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren