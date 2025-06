Silent Hill f: Essenz des Horrors verloren? Wie die Reihe zu alter Stärke zurückfinden soll

Mit "Silent Hill f" erscheint Ende September der neueste Ableger der beliebten Horror-Reihe. In einem Entwicklertagebuch sprach Serienproduzent Motoi Okamoto darüber, wie die Entwickler die Serie zu alter Stärke zurückführen möchten.

Auch das von NeoBards Entertainment entwickelte Horror-Abenteuer „Silent Hill f“ gehörte zu den Titeln, die in der Juni-Ausgabe der „State of Play“ präsentiert wurden.

Im Anschluss an die Show nannten die Verantwortlichen weitere Details zu „Silent Hill f“. Demnach ging es den Entwicklern nicht nur darum, eine schaurige Welt zu erschaffen, die sich „vertraut und doch fremd“ anfühlt. Gleichzeitig bietet der Titel ein Kampfsystem, das im Vergleich zum Remake von „Silent Hill 2“ deutlich actionreicher ausfällt und den Fokus stärker auf den Nahkampf legt.

In einem aktuellen Entwicklertagebuch ging Serienproduzent Motoi Okamoto zudem auf die Ziele ein, die das Team mit „Silent Hill f“ verfolgt. Demnach wolle man die Horror-Reihe in bestimmten Bereichen zu alter Stärke zurückführen.

Silent Hill hat laut Okamoto die Essenz des Horrors verloren

In dem Video wies der Produzent darauf hin, dass die größte Stärke von „Silent Hill“ vor allem in den Anfängen der Serie darin lag, dass sie „die Essenz des westlichen Horrors und des japanischen Horrors zu einem einzigen, erschreckenden Kunstwerk verschmolzen habe.“ Wie Okamoto weiter erklärte, ging diese Stärke in den späteren Ablegern verloren.

„Im Verlauf der Serie hatte ich das Gefühl, dass die Essenz des japanischen Horrors verloren gegangen ist. Ich verspürte den Wunsch, ein Silent Hill mit 100 Prozent Essenz des japanischen Horrors zu erschaffen“, sagte Okamoto.

Anschließend wies der Serienproduzent darauf hin, dass „Silent Hill f“ nicht nur darauf ausgelegt sei, so grotesk und furchterregend wie möglich zu sein. Okamoto betonte, dass die Kernidee des Spiels darin bestehe, die Verbindung von Schönheit und Horror auszubalancieren. Ein Konzept, das Fans japanischer Horrorfilme aus Werken wie „Ju-On“, „Ringu“ oder „Hausu“ kennen dürften.

„Das Kennzeichen des japanischen Horrors ist nicht einfach nur Groteskes, sondern das Nebeneinander von Schönheit und Verstörendem“, heißt es abschließend. „Wir erschaffen diesen Titel mit dem Konzept: Finde die Schönheit im Terror.“

Entwickler möchten auch neue Spieler ansprechen

„Silent Hill f“ erscheint am 25. September 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Neben der obligatorischen Standardfassung bietet Konami auch eine Deluxe Edition an. Zu den Extras gehören kosmetische Inhalte sowie ein 48-stündiger Vorabzugriff auf das Spiel.

Alle weiteren Details zu den Inhalten der unterschiedlichen Editionen findet ihr hier.

Wie Konami kürzlich klarstellte, bietet „Silent Hill f“ ein neues Setting und eine neue Geschichte, die nicht in den bestehenden Kanon der Reihe eingebunden sind. Stattdessen handelt es sich bei „Silent Hill f“ um ein eigenständiges Werk, das für sich steht.

Dies bringt den Vorteil mit sich, dass sich das Horror-Abenteuer auch an Spieler richtet, die bislang noch keinen Kontakt mit „Silent Hill“ hatten. Langjährige Fans dürfen sich hingegen auf den einen oder anderen Verweis auf frühere Ableger freuen.

