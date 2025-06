Stellar Blade 2: Nachfolger soll den größten Schwachpunkt des Originals verbessern

Mit „Stellar Blade 2“ möchte Entwickler Shift Up den größten Kritikpunkt des Vorgängers ausmerzen. In einem Interview erklärte Game Director Hyung-tae Kim außerdem, warum genau dieser Aspekt im ersten Spiel zu kurz kam.

„Stellar Blade“ zählte im letzten Jahr zu den erfolgreichsten PS5-Spielen und auch die kürzlich veröffentlichte PC-Version des Action-Abenteuers hat die Verkaufszahlen weiter beflügelt. So konnten mittlerweile mehr als drei Millionen Exemplare verkauft werden, während das südkoreanische Entwicklerstudio Shift Up bereits im Februar Rekord-Umsätze verbuchen konnte.

Die Gründe für den Erfolg sind dabei vielfältig: Zuletzt hob der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida das Kampfsystem hervor, lobte aber auch das Charakter-Design und die technischen Aspekte. Eine Schwachstelle gab es jedoch: die Story und deren Präsentation. Für das bereits in Entwicklung befindliche „Stellar Blade 2“ hat Game Director Hyung-tae Kim nun aber Besserung versprochen.

Shift Up musste Zwischensequenzen für Stellar Blade aus Kostengründen streichen

Im Gespräch mit This Is Game (via Genki_JPN) erläuterte Kim außerdem auch die Gründe, weshalb das Storytelling von „Stellar Blade“ im Vergleich zum Rest des Spiels abfiel. Demnach musste die Anzahl der Zwischensequenzen reduziert werden, um Produktionskosten zu sparen und die Effizienz zu verbessern.

Kim zufolge waren die grundlegenden Gameplay-Systeme relativ frühzeitig fertig, aber das Studio hatte Schwierigkeiten mit den Zwischensequenzen. Shift Up mangelte es an den notwendigen Systemen und Mitarbeitern. Dies ist jedoch keine Seltenheit für südkoreanische Teams, die nicht auf narrative Spiele spezialisiert sind. Daher mussten mehrere Sequenzen gestrichen werden.

Die ursprünglich geplanten Szenen sollten unter anderem näher auf die Welt und die Charaktere eingehen. Zudem sollte auch erklärt werden, warum Protagonistin Eve im Spiel so oft ihre Kleidung wechselt. Und auch die Hintergrundgeschichten etlicher NPCs schaffen es nicht ins finale Spiel.

Zwar hatte Shift Up überlegt, die Story von „Stellar Blade“ durch kostenlose Updates zu erweitern, befürchtete aber, dass die ergänzten Elemente mit der bereits etablierten Geschichte kollidieren könnten.

Story in Stellar Blade 2 soll reichhaltiger werden

Wie Kim erklärte, soll „Stellar Blade 2“ hinsichtlich der Story aber deutlich mehr bieten: Alle fehlenden Elemente, die gestrichen werden mussten, sowie die Inhalte, die zunächst als DLC für das Original geplant waren, werden in ein neue, umfassende und reichhaltige Erzählung umgemünzt und in die kommende Fortsetzung integriert. Dadurch soll auch das gesamte Franchise vorangebracht werden.

Offiziell angekündigt wurde „Stellar Blade 2“ bislang zwar noch nicht, allerdings wurde der Nachfolger im vergangenen Monat durch ein internes Produktionsdokument von Shift Up bestätigt. Aktuell befinden sich die Entwickler noch in der Forschungs- und Entwicklungsphase, da man zuletzt alle Ressourcen in die PC-Version gesteckt habe. Doch Kim hofft, dass die Veröffentlichung bereits 2027 erfolgen kann.

Darüber hinaus arbeitet das südkoreanische Studio auch noch an einem weiteren Titel: Ursprünglich unter dem Codenamen „Project Witches“ bekannt, wurde das Spiel Anfang des Monats als „Project Spirits“ mit einem ersten Artwork angekündigt. Dabei handelt es sich um eine brandneue IP, die als „hochwertiger Top-Titel konzipiert“ ist. Der Release ist ebenfalls für 2027 geplant.

