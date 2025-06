Stellar Blade: PC-Meilenstein stellt PS5-Version deutlich in den Schatten

Die PC-Version von “Stellar Blade” hat einen bemerkenswerten Start hingelegt. Innerhalb kürzester Zeit verzeichnete das Spiel Verkaufszahlen, für die der Titel auf der PS5 deutlich länger benötigte.

Offiziellen Angaben zufolge wurde die PC-Version von “Stellar Blade” innerhalb von nur drei Tagen nach Veröffentlichung eine Million Mal abgesetzt. Zum Vergleich: Nach dem Konsolen-Release im April 2024 dauerte es auf der PS5 nahezu zwei Monate, um diesen Meilenstein zu erreichen. Damit war die PC-Version fast 19-mal schneller, wie Insider Gaming berichtet.

Zusammen mit der PS5-Version von “Stellar Blade” haben die Gesamtverkäufe nach dem erfolgreichen PC-Launch die Marke von drei Millionen verkauften Exemplaren überschritten. Bereits im Februar berichteten wir, dass der südkoreanische Entwickler Shift Up Rekord-Umsätze verbucht.

God of War und Co. haben das Nachsehen

Auf Steam erreichte Stellar Blade“ zwischenzeitlich einen Höchststand von rund 192.078 gleichzeitigen Spielern, der am gestrigen Sonntag verzeichnet wurde. Damit übertraf der Titel die Zahlen anderer PlayStation-Spiele auf dem PC deutlich, darunter “God of War”, “Horizon Zero Dawn” und “The Last of Us”.

Lediglich an „Helldivers 2“ kam der Shift-Up-Hit nicht vorbei. Allerdings ist es ein unfairer Vergleich, da es sich beim Arrowhead-Shooter um einen Multiplayer-Titel handelt.

Ein Faktor für den Erfolg der PC-Version ist nicht zuletzt die Modding-Community. Bereits kurz nach dem Release entstanden zahlreiche Mods, die das Spiel visuell oder funktional erweitern. Unter anderem wird ein Hardcore-Modus angeboten. Ebenso sind allerlei Änderungen an Eves Aussehen möglich.

Das Thema ist auch bei Shift Up nicht unbemerkt geblieben und wurde von Kim Hyung Tae, dem Director hinter „Stellar Blade“, kommentiert. Seinen Aussagen zufolge sei der Bereich rund um das Modding so weitreichend, dass es schwerfalle, konkrete Vorhersagen zu treffen.

Allerdings betonte er, dass das Fehlen offizieller Modding-Tools eine tiefgreifende Veränderung des Spiels erschwere. Zwar halte er neue Kostüme oder alternative Monster-Designs für „cool“, doch wünscht er sich offenbar vor allem Mods, die das eigentliche Spielerlebnis erweitern.

Stellar Blade 2 folgt, aber wann?

Schon vor dem Launch von „Stellar Blade“ auf dem PC wurde von Shift Up eine Fortsetzung angedeutet und in einer internen Präsentation quasi bestätigt. Einzelheiten zum Sequel stehen noch aus. Doch „schon“ 2027 könnte „Stellar Blade 2“ in den Laufwerken rotieren, wie wir kürzlich berichteten:

Zuvor dürfen sich Besitzer von „Stellar Blade“ mit dem neuesten Update beschäftigen, das parallel zum PC-Launch veröffentlicht wurde. Mit an Bord sind eine neue Boss-Herausforderung, 25 Outfits und 9 Accessoires, neue Musikstücke, ein digitales Artbook sowie erweiterte Optionen im Fotomodus, um nur einige Beispiele zu nennen.

Ein kostenpflichtiger DLC brachte wiederum ein Crossover mit „Goddess of Victory: Nikke“ in das Spiel. Mehr zu den neuen Inhalten ist in dieser Meldung zusammengefasst.

