Xbox Next: Wohl mehr PC als Konsole – Doch was bedeutet das für die Abwärtskompatibilität?

In den vergangenen Monaten verdichteten sich die Hinweise darauf, dass Microsoft bei der nächsten Xbox-Generation auf eine Art Wohnzimmer-PC setzen könnte. Doch was bedeutet das für die Spielebibliothek langjähriger Xbox-Nutzer? Ein Insider äußert sich dazu.

Nachdem Microsoft bereits im Jahr 2024 die Arbeiten an einem Nachfolger der Xbox Series X/S bestätigte, meldeten sich in den vergangenen Monaten mehrere Insider mit bislang unbestätigten Details zu Wort.

Sowohl Windows Centrals Jez Corden als auch Tom Warren von The Verge berichteten, dass Microsoft bei der nächsten Xbox auf ein neues Konzept setzt. Anstatt eine klassische Konsole zu veröffentlichen, soll es sich bei der kommenden Xbox-Generation um eine Art Wohnzimmer-PC handeln, der neben dem Xbox Store auch den Zugriff auf weitere Plattformen wie Steam ermöglicht.

Langjährige Xbox-Spieler reagierten teilweise skeptisch auf diese Berichte und äußerten vor allem Sorgen hinsichtlich ihrer bestehenden Spielebibliothek. Geht es nach Corden, sind diese Bedenken jedoch unbegründet, da auch die neue Xbox-Generation eine hardwareseitige Abwärtskompatibilität bieten soll.

Insider zieht Vergleich mit dem ROG Xbox Ally

Corden dazu: „Ich kann es so gut wie bestätigen. Mir fehlen vielleicht noch zwei oder drei Quellen, um einen Bericht darüber zu schreiben. Aber die nächste Xbox wird zu 100 % oder zu 99,999 % eure Konsolenspiele ausführen. Ich sehe derzeit viele Sorgen, dass die nächste Xbox keine klassischen Konsolenspiele mehr unterstützt und nur noch ein PC wie das ROG Ally wird.“

„Aber genau deshalb – und das wurde mir auch von mehreren Leuten bestätigt – verfügt die nächste Xbox über die nötige Hardware, um Xbox One, Series X/S und sogar Xbox 360-Spiele nativ auszuführen“, ergänzte Corden.

Noch unklar sei laut dem Insider allerdings, wie umfassend die Abwärtskompatibilität letztlich ausfallen wird: „Zumindest alles, was im Abwärtskompatibilitätsprogramm enthalten ist. Und alles, was du auf der Xbox One sowie der Series X und S besitzt, wird auf der nächsten Microsoft Xbox spielbar sein.“

Corden führt die aktuellen Spekulationen und Befürchtungen der Community vor allem auf Fehler in der Kommunikationsstrategie Microsofts zurück. Da das Unternehmen in den letzten Jahren mehrfach seine Ausrichtung änderte, hätten viele Spieler das Vertrauen in Microsoft und die Öffentlichkeitsarbeit des Xbox-Teams verloren.

Das ROG Xbox Ally erscheint dieses Jahr

Sowohl Corden als auch Warren geben an, dass die Veröffentlichung der beiden ROG Xbox Ally-Modelle in diesem Jahr einen ersten Einblick in die künftige Strategie von Microsoft geben könnte. Laut aktuellen Berichten erscheinen die Systeme im Oktober und verstehen sich als klassische PC-Handhelds, die Spielern vollen Zugriff auf alle gängigen PC-Stores ermöglichen.

Darüber hinaus verfügen sie über einen dedizierten Xbox-Button sowie die Unterstützung für den Xbox Game Pass.

„Die ganze Idee hinter der nächsten Xbox ist, dass sie im Wesentlichen ein PC sein wird – aber mit einer TV-freundlichen Hülle, die über definierte Spezifikationen verfügt“, erklärte Corden im März.

Er führte weiter aus: „Entwickler werden im Grunde genommen für Windows-PCs entwickeln, aber auf eine Weise, bei der sie genau wissen, welche Spezifikationen vorhanden sind – sodass sie gezielt dafür optimieren können.“

