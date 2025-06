Clair Obscur Expedition 33: Ein GOTY-Kandidat? Community Director von The Witcher 4 ist begeistert

Erst heute Mittag haben wir darüber berichtet, dass „Metal Gear“-Schöpfer Hideo Kojima ein Lob für „Clair Obscur: Expedition 33“ aussprach – genauer gesagt für das dahinterstehende Team. Denn was das französische Indie-Studio Sandfall Interactive mit einem 32-köpfigen Team auf die Beine stellte, ist tatsächlich überaus beeindruckend.

So äußerten sich zuletzt auch schon Emmanuel Macron, der französische Präsident, sowie Kim Hyung–tae, Game Director von „Stellar Blade“, äußerst positiv über „Clair Obscur: Expedition 33“. Für Macron ist es ein „leuchtendes Beispiel für französische Kühnheit und Kreativität“, während Hyung-tae es als klaren Kandidat für das Spiel des Jahres sieht. Nun hat sich ein weiterer Branchenvertreter zu dem Rollenspiel geäußert und seine große Begeisterung zum Ausdruck gebracht.

„Wir brauchen MEHR solcher Spiele“

Genauer gesagt handelt es sich um Marcin Momot, dem Global Community Director von Entwicklerstudio CD Projekt RED, die aktuell an „The Witcher 4“ und der Fortsetzung von „Cyberpunk 2077“ arbeiten. Und nachdem Momot „Clair Obscur: Expedition 33“ beendete, teilte er jetzt in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) seine Gedanken zum Spiel – und zeigte sich dabei überaus begeistert.

„Ich bin hier sicher nicht originell, wenn ich sage, dass wir MEHR solcher Spiele brauchen“, begann Momot seine Lobeshymne, ehe er auch Gründe für seine Meinung lieferte. „Eine derart großartige Geschichte von Anfang bis Ende, unglaublich sympathische Charaktere, ein spaßiges und fesselndes Gameplay – und von der Musik fange ich gar nicht erst an. Brillant!“, so der Community Director weiter.

Und abschließend stellte auch Momot klar, was für viele Spieler bereits unlängst feststehen dürfte: „Clair Obscur: Expedition 33“ „muss einfach in die GOTY-Diskussionen!“

Entwickler planen weitere Inhalte für Clair Obscur – und bereits ein neues Spiel

Nachdem sich Momot jetzt „mehr solcher Spiele“ wünscht, könnte seine Forderung auch in Erfüllung gehen: Aktuell arbeitet Sandfall Interactive nämlich nicht nur an weiteren Verbesserungen für „Clair Obscur: Expedition 33“, sondern stellte erst gestern auch „neue Inhalte“ in Aussicht. Worum es sich dabei genau handeln könnte, wollten die Entwickler aber noch nicht verraten.

Darüber hinaus plant das Studio hinter den Kulissen bereits für das nächste Projekt, wie Chief Operating Officer und Produzent François Meurisse Ende Mai in einem Interview verraten hat. Demnach habe das Team schon jetzt jede Menge „großartige Ideen“ für ein neues Spiel. Doch auch hier wollte man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht näher ins Detail gehen. Somit bleibt vorerst abzuwarten, ob es sich um einen gänzlich neuen Titel, eine Fortsetzung oder ein Spin-off handeln wird.



