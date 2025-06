Clair Obscur Expedition 33: Hideo Kojima lobt das Spiel aus einem entscheidenden Grund

Mit „Clair Obscur: Expedition 33“ lieferte Entwickler Sandfall Interactive einen der größten Überraschungshits der jüngsten Vergangenheit ab. Das JRPG des französischen Indie-Studios erhielt nicht nur ausgezeichnete Kritiken, sondern erreichte auch beeindruckende Verkaufszahlen: In 33 Tagen konnten 3,3 Millionen Exemplare abgesetzt werden.

Zudem wurde „Clair Obscur: Expedition 33“ von allen Seiten mit Lob überschüttet: „Stellar Blade“-Game Director Kim Hyung-tae erklärte den Titel schon jetzt zu seinem persönlichen Spiel des Jahres und sogar Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hob das Rollenspiel als „leuchtendes Beispiel für französische Kühnheit und Kreativität“ hervor. Und nun erhielten die Entwickler ein weiteres prominentes Lob.

Die Teamgröße von Sandfall Interactive ist „ideal“

Niemand geringeres als Hideo Kojima, der aktuell die Veröffentlichung von „Death Stranding 2“ vorbereitet, sprach in einem Interview (via Dexerto) jetzt ebenfalls über „Clair Obscur: Expedition 33“. Doch während andere das Spiel für sein Gameplay oder die Geschichte lobten, hob Kojima einen anderen Aspekt hervor, der den Titel in seinen Augen „ideal“ machen würde: die Größe des Entwicklerteams.

Natürlich erwähnte Kojima auch die beeindruckenden Erfolge, doch mit Blick auf die Entwicklung sagte er: „Sie haben nur etwa 33 Teammitglieder und einen Hund. Das ist mein Ideal, wenn ich etwas mit meinem Team erschaffe. Die Entwicklung ist inzwischen viel größer. Es ist eine Art Kampf, wie effizient du mit einem kleinen Team sein kannst, aber du musst es so grandios gestalten.“

Kojima ging sogar einen Schritt weiter und sagte, dass die Entwicklung in großen Unternehmen mit hunderten oder sogar tausenden Mitarbeitern inzwischen fast wie in einer Fabrik ablaufe. „Große Firmen mit 600 oder gar 1.000 Mitarbeitern bestehen aus lauter verschiedenen Teams“, so der „Metal Gear“-Schöpfer. „Jeder konzentriert sich auf seinen Bereich, und dann wird alles zusammengeführt.“

Kojima versucht, seine Teams ebenfalls klein zu halten

Durch die Arbeitsweise und Teamgröße von Sandfall Interactive erinnerte sich Kojima außerdem auch an seine eigenen Anfänge: „Als ich anfing, waren wir vielleicht sechs Leute“, sagte er. „Man konnte alles selbst machen. Heute ist das gewachsen. Man kann nicht mehr jeden Mitarbeiter kontrollieren, also delegiert man. Aber manchmal funktioniert die ursprüngliche Idee nicht richtig, weil das Team einfach zu groß ist.“

Wie wichtig Kojima die Größe seines Teams ist, verriet er zuletzt auch in einem Interview mit dem Edge-Magazin (via GamesRadar). Demnach versuche er die Anzahl seiner Mitarbeiter auf maximal 150 pro Projekt zu beschränken. Ein Tipp, den ihm einst Regisseur George Miller („Mad Max“) gegeben hat.

Miller erklärte Kojima, dass nomadische Schafhirten ihre Herden auf 150 Schafe begrenzen, da es die maximale Anzahl sei, die ein Mensch realistisch gesehen überwachen könne. „Ich habe letztes Jahr mit George gesprochen und er hat mir gratuliert, dass ich das Team klein gehalten habe“, sagte Kojima im Interview. Doch später musste er dem Regisseur beichten: „Ich bin ein bisschen über 150 gegangen, und wir haben darüber gelacht.“

