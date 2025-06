Crash Team Racing Nitro-Fueled: Verkäufe des Fun-Racers erreichen neuen Meilenstein

1999 erschuf Naughty Dog mit „Crash Team Racing“ eine Antwort auf Nintendos erfolgreiches „Mario Kart 64“ und den heutigen Entwicklern von Spielen wie „The Last of Us“ oder „Uncharted“ ist es auch gelungen, einen erstklassigen Fun-Racer für die PlayStation abzuliefern.

2019 erschien mit „Crash Team Racing Nitro-Fueled“ eine Neuauflage des Originals, die für die PS4, Xbox One und Switch veröffentlicht wurde und die Spieler und Kritiker erneut überzeugen konnte. Das verdeutlichen auch die Verkaufszahlen des Fun-Racers, die jetzt – sechs Jahre nach dem ursprünglichen Release – einen beeindruckenden Meilenstein erreichen konnten.

Neuauflage von Crash Team Racing erreicht 10 Millionen Verkäufe

Demnach wurden von „Crash Team Racing Nitro-Fueled“ weltweit und über alle Plattformen hinweg bis heute bereits mehr als zehn Millionen Exemplare verkauft – sowohl digital als auch physisch. Das haben die Verantwortlichen jetzt in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) verlauten lassen.

„BOO-YAH! Das verlangt eine Ehrenrunde!“, schreibt der offizielle „Crash Bandicoot“-Account zum Verkaufserfolg, der darüber hinaus auch noch ein passendes Artwork mit dem bekannten Beuteldachs in seinem Kart teilt.

„Crash Team Racing Nitro-Fueled“ basiert auf dem 1999 veröffentlichten Original, bietet aber auch Inhalte aus den Fortsetzungen „Crash Nitro Kart“ und „Crash Tag Team Racing“. Zudem können sich Spieler über eine komplett neue Grafik freuen, die dem Cartoon-Stil des ursprünglichen Spiels treu bleibt, aber dennoch modern wert. Zu den weiteren Neuerungen zählen unter anderem ein Online-Multiplayer und neue Zwischensequenzen für den Abenteuer-Modus.

Wie steht es aktuell um Crash Bandicoot?

Das letzte klassische Jump & Run mit Crash in der Hauptrolle wurde 2020 in Form von „Crash Bamdicoot 4: It’s About Time“ für die PS4 und Xbox One veröffentlicht und später auch für die aktuellen Konsolen, die Switch und den PC nachgereicht. 2023 erschien mit „Crash Team Rumble“ das letzte Spiel mit dem Beuteldachs. Dabei handelt es sich jedoch um einen Multiplayer-Arena-Brawler.

Ob in Zukunft noch mit einem möglichen „Crash Bandicoot 5“ zu rechnen ist, lässt sich aktuell nicht sagen. Zuletzt gab es jedoch keine allzu guten Nachrichten: Nachdem sich der Plattformer zwischenzeitlich wohl tatsächlich in der Entwicklung befand, wurden die Arbeiten von Activision wohl eingestellt. Das gab Character Designer Nicholas Kole im vergangenen Jahr bekannt.

Als Grund für das Aus wird Berichten zufolge die Live-Service-Strategie von Activision verantwortlich gemacht. Demnach wurden die Entwicklung auf Eis gelegt, um sich auf andere Titel zu konzentrieren. Darüber hinaus soll der Publisher auch mit den Verkaufszahlen von „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ unzufrieden gewesen sein, obwohl sich das Spiel über fünf Millionen Mal verkauft haben soll.

