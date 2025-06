Death Stranding 2: Neues Recap-Video fasst die Vorgeschichte zusammen und hilft beim Wiedereinstieg

Nächste Woche erscheint „Death Stranding 2“ für die PS5, dessen Handlung direkt an den Vorgänger anknüpfen wird. Um die bisherigen Geschehnisse nochmal in Erinnerung zu rufen, steht ab sofort ein neues Recap-Video bereit, dass die Story aus dem ersten Teil zusammenfasst.

Hideo Kojima ist bekannt für seine komplexen Geschichten und auch das 2019 veröffentlichte „Death Stranding“ bildet keine Ausnahme. Nun steht in der kommenden Woche mit „Death Stranding 2“ die Fortsetzung bevor, deren Handlung an die Ereignisse des ersten Spiels anknüpfen wird.

Um die Spieler perfekt auf den bevorstehenden Release des Nachfolgers einzustimmen und die bisherige Handlung noch einmal Revue passieren zu lassen, haben Sony und Kojima Productions jetzt ein neues Recap-Video veröffentlicht, dass die Story aus „Death Stranding“ noch einmal so kompakt wie möglich zusammenfasst.

Death Stranding: Was bisher geschah

In rund sechs Minuten versucht das Video sowohl neuen Spielern eine schnelle Einführung in die Welt von „Death Stranding“ zu geben, als auch Kennern des ersten Siels eine Auffrischung der Ereignisse zu ermöglichen. So wird unter anderem das Phänomen des titelgebenden „gestrandeten Todes“ erklärt und wie die Welt sich verändert hat. Auch der Zeitregen und die übernatürlichen „gestrandeten Entitäten“, die sogenannten BTs, werden thematisiert.

Im Mittelpunkt steht jedoch die Reise von Protagonist Sam Porter Bridges und dessen Aufgabe, das zerrissene Amerika wieder zu verbinden. Außerdem werden die Beziehungen zu den wichtigsten Charakteren beleuchtet, darunter etwa Fragile, Higgs und vor allem auch Sams Bridge Baby Lou. Am Ende des Videos geht es schließlich ein Jahr in die Zukunft und Sam begibt sich erneut auf eine Reise – die dann in der nächsten Woche in „Death Stranding 2“ fortgesetzt wird.

Finaler Trailer erscheint zum Launch

Nachdem das neue Video sich der bisherigen Geschichte widmet, wurde in der vergangenen Woche ein neuer Trailer zu „Death Stranding 2“ veröffentlicht, der den passenden Titel „Explore. Connect. Survive.“ trägt und sich den wichtigsten Spielmechaniken widmete und einen Einblick über die drei wichtigsten Gameplay-Säulen verschaffte: die Erkundung und der Transport, die Verbindung des Landes und natürlich das Überleben inklusive des Kampfes.

Einen weiteren Trailer zum Spiel wird es allerdings noch geben: den finalen Launch-Trailer, der pünktlich zum Release am 26. Juni 2025 veröffentlicht wird. Das gab Kojima jüngst in der neuesten Ausgabe seiner Radiosendung Koji10 (via Genki_JPN) bekannt. Erscheinen wird das Open-World-Abenteuer exklusiv für die PS5. Mit den ersten Tests wird ab dem 23. Juni zu rechnen sein, da an diesem Tag um 14 Uhr unserer Zeit das Review-Embargo endet.

