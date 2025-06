Devil May Cry: Nach Netflix-Erfolg – „Ist das genug, um DMC6 zu bekommen?“

Nach den jüngsten Erfolgen der Netflix-Animationsserie „Devil May Cry“ ist der Wunsch nach einem neuen Spiel von Capcom größer denn je. Doch nicht nur die Fans sehnen sich nach einem möglichen „Devil May Cry 6“.

Mit „Devil May Cry 5“ liegt der letzte Teil von Capcoms beliebter Actionreihe bereits sechs Jahre zurück. Seither warten die Fans auf ein neues Spiel. Nachschub gab es in diesem Jahr immerhin in Form der Netflix-Animationsserie, die Anfang April auf dem Streamingdienst startete und sich als echter Erfolg erwies. Eine zweite Staffel wurde dementsprechend auch schon bestätigt.

Doch auf ein mögliches „Devil May Cry 6“ warten die Fans nach wie vor. Und der Wunsch dürfte gerade jetzt, nach dem Erfolg der Serie, noch stärker ausfallen. Und mittlerweile sind es nicht nur die Fans, die sich ein neues Spiel von Capcom wünschen. So meldete sich jetzt auch Synchronsprecher Johnny Yong Bosch zu diesem Thema zu Wort.

Sprecher und Komponist wünschen sich ein neues DMC

Bosch, der unter anderem Nero in den „Devil May Cry“-Spielen seine Stimme lieh und zuletzt als Dante in der englischen Originalfassung von „Devil May Cry“ zu hören war, wünscht sich selbst eine Rückkehr der Reihe. Nachdem die Verkäufe von „Devil May Cry 5“ kürzlich die 10-Millionen-Marke durchbrochen haben, reagierte Bosch auf einen entsprechenden X-Beitrag der Kollegen von IGN.

„Reicht das, um DMC6 in Gang zu bringen?“, fragte der Sprecher mit Blick auf den beeindruckenden Verkaufsmeilenstein. „Ich frage nur für einen Freund.“ Natürlich dachten einige der Fans sofort, dass Bosch womöglich mehr wissen oder sogar eine Ankündigung andeuten könnte. Doch darauf reagierte er lediglich mit einem passenden Facepalm-Emoji.

Aufgegriffen wurde der Beitrag von Bosch im Anschluss auch von Komponist Casey Edwards, der die Musik für „Devil May Cry 5“ und auch „Street Fighter 6“ beisteuerte. Er teilte die Nachricht und forderte damit ebenfalls ein mögliches „Devil May Cry 6“: „Ich frage auch für einen Freund …“, schrieb er. „Ich bin sicher, wenn wir Dan lange genug verfolgen, wird er irgendwann etwas für uns leaken.“

Gerüchte rund um Devil May Cry 6

Capcom hingegen hüllt sich hinsichtlich der „Devil May Cry“-Reihe jedoch weiterhin im Schweigen. Ende 2022 wies lediglich der bekannte Insider Dusk Golem darauf hin, dass das Franchise für das japanische Unternehmen von großer Bedeutung sei und dementsprechend definitiv fortgesetzt werden soll.

Für entsprechende Gerüchte sorge zuletzt außerdem auch Reuben Langdon, der langjährige Synchronsprecher von Dante. In einem Interview im April dieses Jahres erwähnte er „Devil May Cry 6“ sogar namentlich, korrigierte sich aber im Anschluss. Doch womöglich handelt es sich um mehr, als einen bloßen Versprecher?

Hideki Kamiya, Game Director des ersten „Devil May Cry“, sprach hingegen im Mai über ein mögliches Remake des ersten Teils. Er erklärte jedoch, dass er das Original heute nicht mehr spielen würde, da die Mechaniken seiner Meinung nach nicht mehr zeitgemäß sind. Sollte er also für eine Neuauflage verantwortlich sein – woran er definitiv Interesse hätte –, würde er weit mehr als nur die Grafik überarbeiten.

