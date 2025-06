Dragon Ball Sparking! Zero: Überraschung – Legends-Held Shallot stürzt sich in den Kampf!

Die Kämpferriege des Anime-Prügelspiels "Dragon Ball: Sparking! Zero" erhält überraschenden Zuwachs in Form von Saiyajin-Krieger Shallot, dem Protagonisten des Mobile-Games "Dragon Ball: Legends".

Bereits zu seinem Release konnte das Anime-Prügelspiel „Dragon Ball: Sparking! Zero“ mit über 180 spielbaren Charakteren auf eine mehr als beachtliche Kämpferriege blicken. In den nachfolgenden Monaten haben Entwicklerstudio Spike Chunsoft und Publisher Bandai Namco diese Zahl sogar noch weiter nach oben geschraubt. Unter anderem sind verschiedene bekannte Figuren aus „Dragon Ball Super: Super Hero“ und „Dragon Ball Daima“ hinzugekommen.

Bald stürzt sich ein weiterer Krieger in den Kampf und dieser dürfte den einen oder anderen Fan des Fighting-Games sicherlich überraschen: Es ist Shallot, der Hauptcharakter des Mobile-Games „Dragon Ball Legends“. Es ist der erste Auftritt des Saiyajin-Kriegers in einem Konsolen-/PC-Spiel des Franchise. Bisher war ihm lediglich ein Auftritt im Japan-exklusiven und inzwischen eingestellten Arcade-Game „Super Dragon Ball Heroes“ vergönnt.

„Dragon Ball“-Schöpfer Akira Toriyama hat Shallot designt

In seinem eigenen Announcement Trailer prügelt sich Shallot mit verschiedenen anderen „Dragon Ball: Sparking! Zero“-Charakteren. Unter anderem legt er sich mit Son-Gokus älterem Bruder Radditz, Vegetas einstigem Gehilfen Nappa und Broly (DBZ), dem Legendären Super-Saiyajin, an. Im rund anderthalb Minuten langen Video, das ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst anschauen könnt, schlägt sich unser „Legends“-Held mehr als wacker.

Shallot wurde eigens für das 2018 an den Start gegangene Mobile-Game „Dragon Ball Legends“ erschaffen. Maßgeblichen Einfluss hieran hatte übrigens auch „Dragon Ball“-Schöpfer Akira Toriyama, zu dem das Entwicklerteam früh Kontakt aufgenommen hatte. Toriyama hat dem Team später eine Illustration von Shallot mit verschiedenen Anmerkungen zukommen lassen. Unter anderem hatte er geschrieben, die Saiyajin hätten damals Lederrüstungen getragen.

Im Laufe des Story-Modus von „Dragon Ball Legends“ wird enthüllt, dass Shallot aus der Vergangenheit stammt. Genauer kommt er aus einer Zeit, in der noch immer ein Bürgerkrieg zwischen den gutherzigen und bösen Saiyajin auf dem Planeten Sadala getobt hat. Sein Traum war es, die Macht eines Super-Saiyajin Gottes zu erlangen, um die bösen Saiyajin zu besiegen. Shallot selbst ist übrigens ein Nachfahre des ursprünglichen Super-Saiyajin Gottes Yamoshi.

Über den Verlauf der „Dragon Ball Legends“-Geschichte wird Shallot immer stärker und kann verschiedene mächtige Verwandlungsstufen meistern, vom normalen Super-Saiyajin bis hin zum Super-Saiyajin Blue. Diese Transformationen sind für „Dragon Ball: Sparking! Zero“ allerdings nicht bestätigt. Bekannt ist, dass Shallot in seiner normalen Form verfügbar sein wird.

Mit Shallot könnt ihr euch in „Dragon Ball: Sparking! Zero“ ab dem 26. Juni 2025 auf der PlayStation 5, der Xbox Series X|S und dem PC (via Steam) in den Kampf stürzen. Der Early Access für die neue Spielfigur startet sogar schon am 23. Juni 2025.

Freut ihr euch auf Saiyajin-Krieger Shallot in „Dragon Ball: Sparking! Zero“?

Weitere Meldungen zu Dragon Ball: Sparking! Zero.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren