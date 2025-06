GTA 5 Online: Hinweis in Money Fronts – Dezember-Update könnte vor GTA-6-Release gewünschtes Feature bringen

Mit dem heutigen Start von „Money Fronts“ erweitert Rockstar Games den Multiplayer-Ableger „GTA 5 Online“ einmal mehr um frische Inhalte. Das Update bringt neue Unternehmen, Fahrzeuge sowie legale und illegale Aktivitäten in das langlebige Spiel. Doch kaum ist die Erweiterung verfügbar, deuten Hinweise bereits auf ein mögliches, kommendes Feature hin.

Nur wenige Stunden nach dem Release von „Money Fronts“ entdeckten Dataminer neue Dateien, die auf zukünftige Inhalte für „GTA 5 Online“ schließen lassen“, wie Gamerant berichtet. Eine der Textzeilen lautet „Du hast einen exklusiven Rabatt auf einen zukünftigen Immobilienkauf bei Prix Luxury Real Estate erhalten. Sie werden sich in Kürze wieder melden, sobald Immobilien verfügbar sind.“

Die im Text genannte Firma „Prix Luxury Real Estate“ existiert derzeit nicht im Spiel. Laut Einschätzung mehrerer Leaker ist daher zu erwarten, dass „GTA 5 Online“ bald um eine neue Plattform für Luxus-Immobilien bzw. Villen erweitert wird, zumal Charaktere in Zwischensequenzen zu hören sind, die über derartige Bauten sprechen.

Ein Dataminer erklärte in einem Folgepost, dass das geplante Update drei neue Missionen umfassen werde, die sich um den Bau und Erwerb von Luxusimmobilien drehen. Hier bleibt abzuwarten, was „GTA 5 Online“ in den kommenden Monaten ankündigen wird – oder auch nicht.

„GTA Online: Money Fronts“ wurde am heutigen 17. Juni veröffentlicht und steht allen Besitzern von „Grand Theft Auto 5“ oder „GTA 5 Online“ in der Standalone-Version kostenlos zur Verfügung. Im Mittelpunkt stehen drei neue Unternehmen: die Hands-On-Waschanlage, Smoke on the Water und Higgins Helitours. Diese dienen als Fassade für ein vernetztes Geldwäschesystem.

Die Firmen fungieren als Tarnung für ein vernetztes Geldwäschesystem und vereinen legale und illegale Aktivitäten, die jeweils eigene Spielmechaniken mitbringen.

12 neue illegale Missionen, darunter das Stehlen von gewaschenem Geld oder die Kaperung eines Polizeihubschraubers

Legale Tätigkeiten wie Autowäsche, Helikoptertouren oder Graslieferungen

Neue Aufträge für Mr. Faber, bei denen Spieler mit „Problemlösekompetenz“ für sensible Kunden agieren

Ergänzt wird das Update durch:

Sieben neue Fahrzeuge, darunter der Dewbauchee Rapid GT X und das Western-Polizeimotorrad

Über 25 zurückkehrende Fahrzeuge im Angebot der Händler

Exklusive GTA+-Vorteile, darunter ein besonderes Fahrzeug und Boni am Glücksrad

Neue Arbeit als medizinischer Kurier

Weitere Details zum Update sind auf Rockstars Newswire zusammengefasst.

In der Community wird aktuell spekuliert, dass das mögliche Immobilien-Update im Dezember das letzte große Inhaltsupdate für „GTA 5 Online“ sein könnte. Grund ist der geplante Release von „GTA 6“ am 26. Mai 2026, sofern es zu keiner Verschiebung kommt.

Ob Rockstar den Live-Service von „GTA 5 Online“ darüber hinaus weiterführt, bleibt bislang offen. Der Publisher hat sich zu den Plänen für die Zeit nach dem Launch von „Grand Theft Auto 6“ bisher nicht offiziell geäußert.

