Marathon: Bungie verschiebt den Release-Termin

Es hatte sich bereits angedeutet, jetzt hat Bungie es offiziell gemacht: Der Release-Termin von „Marathon“ wurde verschoben. Demnach wird der Extraction-Shooter nicht mehr wie ursprünglich geplant im September erscheinen. In einem Statement erklärten die Entwickler ihre Entscheidung.

Im Rahmen der Gameplay-Enthüllung im vergangenen April wurde bekannt gegeben, dass „Marathon“ am 23. September 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen soll. Doch in den darauffolgenden Wochen verdichteten sich die Anzeichen für eine Verschiebung des Extraction-Shooters.

Und jetzt hat Bungie die Verzögerung von „Marathon“ offiziell bestätigt. Ein neuer Release-Termin wurde allerdings nicht genannt; die Veröffentlichung ist stattdessen auf unbestimmte Zeit verschoben. Ein neuer Termin soll erst im Herbst verkündet werden. Passend dazu lieferte das Studio eine umfassende Stellungnahme, um diese Entscheidung zu begründen.

Bungie verschiebt Marathon auf unbestimmte Zeit

Auf der offiziellen Webseite erklärte Bungie, dass man die Meinungen und das Feedback der Fans zur Gameplay-Premiere und auch zum Alpha-Test gehört und daraufhin die nächsten Schritte sorgfältig geplant habe.

„Wir haben uns das zu Herzen genommen und wissen, dass wir mehr Zeit brauchen, um Marathon zu dem Spiel zu machen, das eure Leidenschaft wirklich widerspiegelt. Nach vielen Diskussionen in unserem Entwicklerteam haben wir beschlossen, den Release am 23. September zu verschieben“, so die Entwickler.

In den kommenden Monaten wird Bungie mit geschlossenen Tests fortfahren, an denen auch die Teilnehmer des Alpha-Tests beteiligt sein werden. So sollen neue Gameplay-Updates implementiert und neue Funktionen getestet werden.

Dabei legen die Entwickler folgende Schwerpunkte:

Das Überlebensspiel verbessern

Herausforderndere und fesselndere KI-Begegnungen

Lohnendere Runs mit neuen Arten von Beute und dynamischen Events

Den Kampf spannender und strategischer gestalten

Das Marathon-Universum vertiefen

Erhöhte visuelle Qualität

Mehr Erzählung und Umgebungsgeschichte zu entdecken und zu interagieren

Ein düsterer Ton, der die Themen der ursprünglichen Trilogie aufgreift

Mehr soziale Erlebnisse hinzufügen

Ein besseres Spielerlebnis für Solo-/Duo-Spieler

Prox-Chat, damit soziale Geschichten lebendig werden können

„Ihr werdet im Herbst wieder von uns hören, wenn wir die Fortschritte, die wir gemacht haben, zusammen mit dem neuen Erscheinungsdatum des Spiels mitteilen können. Nochmals vielen Dank für eure Geduld und – viel wichtiger – eure Leidenschaft. Euer kontinuierliches Feedback wird uns helfen, Marathon zu dem unglaublichen Spielerlebnis zu machen, von dem wir alle wissen, dass es das sein kann“, erklärte Bungie abschließend.

Was war passiert?

Schon kurz nach der Gameplay-Premiere von Marathon machte sich unter Fans Ernüchterung breit. Ende April hagelte es dann massive Kritik am Alpha-Test. Die Spieler waren unzufrieden mit dem Gameplay, und auch die Aussicht auf die zum Launch gebotenen Inhalte stimmte nicht positiv. Die Community war sich einig: Marathon braucht mehr Entwicklungszeit, und Bungie sollte den Release verschieben.

Bungie selbst schwieg zunächst. Stattdessen folgten weitere negative Schlagzeilen: Eine schottische Künstlerin konfrontierte das Studio mit einem Plagiatsvorwurf, der sich später als wahr herausstellte. Zudem gab es Berichte darüber, dass die Stimmung unter den Mitarbeitern „so schlecht wie noch nie“ sei. Und auch die Angestellten sollen betont haben, dass sich das Studio einen Flop „auf keinen Fall leisten“.

Nun scheint Bungie die logischste Konsequenz gezogen zu haben und gibt der Entwicklung von Marathon die benötigte zusätzliche Zeit. Schließlich ist es auch für Publisher Sony ein wichtiger Titel: PlayStation-Chef Hermen Hulst erklärte erst vor wenigen Tagen, dass man ein zweites „Concord“ unbedingt vermeiden und die entsprechenden Lehren aus dem damaligen Debakel ziehen wolle.

