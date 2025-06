Microsoft und AMD: Konsolen, Handhelds und PCs – Strategische Partnerschaft für neue Xbox-Generation angekündigt

Microsoft und AMD haben eine mehrjährige strategische Partnerschaft angekündigt, deren Ziel die gemeinsame Entwicklung von Chips für ein breites Xbox-Geräteportfolio ist. Im Mittelpunkt steht laut Xbox-Präsidentin Sarah Bond die Vision, „eine Spieleplattform zu bieten, die nicht an einen einzigen Store oder ein Gerät gebunden ist“.

Die Kooperation umfasst Konsolen, Handhelds, PCs sowie Cloud-kompatible Systeme und richtet sich laut Microsoft gezielt an die Anforderungen moderner Spielumgebungen. Zugleich verdeutlicht die heutige Ankündigung das Bestreben, die künftige Hardware sowohl stationär als auch mobil auszurichten.

Unterstützung für bestehende Xbox-Spiele

Wichtig ist den Redmondern der Erhalt der Kompatibilität zu bestehenden Xbox-Spielen. Wie Bond bestätigt, bleibe die vollständige Unterstützung der bestehenden Bibliothek erhalten. Damit widmete sie sich früheren Bedenken, dass künftige Xbox-Geräte durch technologische Umstellungen oder neue Betriebssysteme ältere Titel möglicherweise ausschließen könnten.

Der Hinweis ist auch deshalb relevant, weil der in Kooperation mit ASUS entwickelte Windows-basierte Handheld „Xbox Ally“ nicht alle Xbox-Spiele unterstützt – insbesondere jene, die außerhalb von Xbox Play Anywhere veröffentlicht wurden.

Fortschritte bei Grafik und KI

Laut Bond möchte Microsoft gemeinsam mit AMD den technologischen Standard im Gaming-Silizium weiterentwickeln. Es gehe um neue Maßstäbe bei Grafikqualität und immersivem Gameplay. Die Integration KI-gestützter Funktionen sei dabei ebenfalls Teil der gemeinsamen Entwicklung.

„Gemeinsam mit AMD treiben wir den Stand der Technik im Bereich Gaming-Silizium voran“, erklärt Bond, mit dem Ziel, „die nächste Generation von Grafikinnovationen zu entwickeln“.

Ein weiteres strategisches Ziel der Initiative ist es, Xbox als offene Plattform zu positionieren. Microsoft arbeitet nach eigenen Angaben eng mit dem Windows-Team zusammen, um Windows „zur führenden Plattform für Spiele“ auszubauen.

Dies bedeutet:

Geräteübergreifendes Gaming (Konsole, PC, Cloud, Handheld)

Integration von Drittanbieter-Stores

Nutzung einer übergreifenden Spielebibliothek

Die Plattform solle sich an den Bedürfnissen der Spielenden orientieren, nicht an proprietären Einschränkungen. „Es geht darum, euch eine Spieleplattform zu bieten, die immer bei euch ist, damit ihr die Spiele, die ihr wollt, auf allen Geräten spielen könnt, wo immer ihr wollt, und euch ein Xbox Erlebnis bietet, das nicht an einen einzigen Store oder ein Gerät gebunden ist“, so Bond.

Die strategische Zusammenarbeit erstreckt sich nicht nur auf Kern-Hardware, sondern auch auf Zubehör. Ziel sei ein umfassendes Ökosystem, das Xbox-Gaming auf verschiedenste Endgeräte bringt. „Die nächste Generation der Xbox erwacht zum Leben, und das ist erst der Anfang. Wir können es kaum erwarten, euch zu zeigen, was als Nächstes kommt“, so Bond abschließend.

Weitere Meldungen zu Microsoft, Xbox Next.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren