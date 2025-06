Prince of Persia: Ein Status-Update zum heiß erwarteten Remake – Neues Artwork veröffentlicht

Prince of Persia:

Seit mehreren Jahren arbeitet Ubisoft am Remake von "Prince of Persia: The Sands of Time". Über den offiziellen X-Kanal lieferte der Publisher ein Status-Update und veröffentlichte zudem ein neues Artwork.

Nach mehreren Rückschlägen und Verschiebungen gab Ubisoft im vergangenen Jahr bekannt, dass die Entwickler von Ubisoft Toronto zur Entwicklung des Remakes von „Prince of Persia: The Sands of Time“ gestoßen sind und das Projekt seither unterstützen.

Wann wir mit der Veröffentlichung des Remakes rechnen dürfen, ist weiterhin unklar. Um die Spieler über den Entwicklungsprozess auf dem Laufenden zu halten, lieferte Ubisoft in dieser Woche zumindest ein Status-Update und bestätigte, dass die Teams weiterhin fieberhaft an der Fertigstellung des Remakes arbeiten.

Wie das Unternehmen zudem betonte, besteht das Team aus Entwicklern, denen der Klassiker wirklich am Herzen liegt und die alles daran setzen, ein würdiges Remake zu schaffen.

Ubisoft veröffentlicht ein neues Artwork

Begleitet wurde das Status-Update zum Remake von „Prince of Persia: The Sands of Time“ von einem Artwork, mit dem Ubisoft auf die Neuauflage einstimmen möchte. Gleichzeitig nutzte der Publisher die Gelegenheit, um sich bei den Spielern für die anhaltende Unterstützung zu bedanken.

„Ja, wir stecken noch mittendrin. Wir erkunden, bauen und sorgen dafür, dass sich der Sand mit Sinn und Zweck bewegt“, schrieb Ubisoft auf dem offiziellen X-Kanal. „Dieses Spiel wird von einem Team entwickelt, dem es wirklich am Herzen liegt – und das mit ganzem Einsatz (und jeder Menge Kaffee) an jedem Schritt arbeitet.“

„Vielen Dank, dass ihr uns weiterhin begleitet.“

Einen konkreten Releasetermin spendierte Ubisoft dem Remake von „Prince of Persia: The Sands of Time“ wie eingangs erwähnt noch nicht. Stattdessen spricht das Unternehmen bislang nur von einer geplanten Veröffentlichung im Jahr 2026. Laut Creative Director Bio Jade Adam Granger geht es den Entwicklern zum einen darum, die vertrauten Stärken des Klassikers beizubehalten.

Dazu zählen die Atmosphäre, die Zeitkräfte des Prinzen sowie dessen akrobatische Fähigkeiten. Gleichzeitig möchte das Team Elemente wie das Level-Design modernisieren und den Schwierigkeitsgrad neu ausbalancieren.

Änderungen, die dafür sorgen sollen, dass sich das Remake nicht nur an Fans des Originals, sondern auch an neue Spieler richtet.

