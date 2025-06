PS Plus Extra/Premium: Juni-Spiele inkl. eines Day-One-Release ab sofort verfügbar

Nach der offiziellen Enthüllung in der vergangenen Woche stehen die neuen Titel für die PlayStation Plus-Stufen Extra und Premium ab sofort zur Verfügung.

Zu den Highlights des laufenden Monats gehört ein Day-One-Release: Remedys Multiplayer-Shooter „FBC: Firebreak“, der pünktlich zum Release in PS Plus Extra aufgenommen wird. Die weiteren Extra-Titel decken unterschiedliche Genres ab und sorgen für die nötige Abwechslung.

Während sich „Battlefield 2042“ an Shooter-Fans richtet, kommen Liebhaber skurriler Spielkonzepte bei „We Love Katamari Reroll + Royal Reverie“ auf ihre Kosten.

Mit „Deus Ex: The Conspiracy“ hält zudem ein PS2-Klassiker Einzug in das Angebot von PS Plus Premium. Die nachfolgende Übersicht verrät euch, welche Titel im Juni sonst noch geboten werden.

PS Plus Extra im Juni 2025

FBC: Firebreak (PS5) – Ab 12 Uhr

Battlefield 2042 (PS4, PS5)

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 (PS5)

The Hunter: Call of the Wild (PS4)

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie (PS4, PS5)

Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes (PS4, PS5)

Train Sim Wold 5 (PS4, PS5)

Endless Dungeon (PS4, PS5)

PS Plus Premium im Juni 2025

Deus Ex: The Conspiracy (PS4, PS5)

Nach der heutigen Freischaltung der Extra- und Premium-Neuzugänge steht uns als nächstes die Ankündigung der Essential-Titel für den Juli 2025 ins Haus. Diese nimmt Sony Interactive Entertainment traditionell am letzten Mittwoch eines Monats und somit am 25. Juni 2025 vor.

Die Freischaltung wiederum folgt am Dienstag nach der Ankündigung und somit am 1. Juli 2025 gegen 11 Uhr am Vormittag.

Ergänzend zur Freischaltung der neuen Extra- und Premium-Titel bestätigte Sony Interactive Entertainment heute die ersten Titel, die im Juli 2025 aus den Angeboten entfernt werden. Bei welchen Titeln sich Nutzer mit dem Durchspielen nicht mehr allzu viel Zeit lassen sollten, verraten wir euch hier.

Die neuen Extra- und Premium-Spiele für den Juli 2025 wiederum stellt Sony Interactive Entertainment am 9. Juli 2025 gegen 17:30 Uhr vor. Freigeschaltet werden diese am darauffolgenden Dienstag, den 15. Juli 2025 im Laufe des Vormittags.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren