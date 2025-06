PS Plus Extra und Premium: Diese Spiele verlassen im Juli 2025 das Abo

Spiele kommen und gehen, vor allem in Abo-Angeboten wie PlayStation Plus. Anlässlich der heutigen Freischaltung der Neuzugänge für die Kataloge von PS Plus Extra und Premium fliegen mehrere Games aus dem Angebot. Doch auch die im Juli 2025 wegfallenden Abo-Spiele sind bekannt.

Die vorläufige Übersicht stammt aus den asiatischen PS Stores. In der Regel ist die Liste mit den hierzulande wegfallenden Titeln identisch. Eine finale Bestätigung folgt im Laufe des Tages.

Übersicht über die Abgänge im Juli 2025

Sony hat bestätigt, dass im kommenden Monat (mindestens) fünf Titel aus den erweiterten PS Plus-Stufen entfernt werden. Diese Spiele sind voraussichtlich noch bis zum 15. Juli 2025 verfügbar und werden im Zuge der nächsten Katalogaktualisierung durch neue Titel ersetzt.

PlayStation Plus Extra:

Dying Light 2 Stay Human (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Remnant 2 (PS5)

(PS5) Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Vampire: The Masquerade – Swansong (PS4, PS5)

PlayStation Plus Premium:

Job Simulator (PS VR, PS VR2)

Wie bereits erwähnt: Die genannten Spiele sind zunächst nur in den japanischen bzw. asiatischen Stores markiert. Erfahrungsgemäß gelten die dort gelisteten Abgänge auch für den nordamerikanischen und europäischen Markt. Die offizielle Bestätigung für westliche Regionen erfolgt üblicherweise zeitgleich mit der Freischaltung der neusten PS-Plus-Extra- und Premium-Games.

Die Spiele landen heute im Abo

Schon heute kommen weitere Spiele in das Abo: Unter anderem ist der Multiplayer-Shooter “FBC: Firebreak” zum Launch ohne Zusatzkosten spielbar. Zudem wird das PS2-Original “Deus Ex: The Conspiracy” in den Klassikerkatalog der Premium-Stufe aufgenommen.

PS Plus Extra im Juni 2025:

FBC: Firebreak (PS5)

(PS5) Battlefield 2042 (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 (PS5)

(PS5) The Hunter: Call of the Wild (PS4)

(PS4) We Love Katamari Reroll + Royal Reverie (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Train Sim World 5 (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Endless Dungeon (PS4, PS5)

PS Plus Premium im Juni 2025:

Deus Ex: The Conspiracy (PS4, PS5)

Ebenso fliegen bzw. flogen heute einige Games aus den beiden höheren Stufen. Wir berichteten:

PS Plus Essential, Extra und Premium im Juli 2025

Der Katalog von PS Plus Extra und Premium wird monatlich überarbeitet. Dabei kommen neue Titel hinzu, während andere entfernt werden – so auch im nächsten Monat. Die Termine lassen sich vorhersagen, wobei Sony bisweilen für eine Überraschung sorgt und eine frühere Enthüllung vornimmt, zuletzt etwa im Rahmen der Days of Play.

Sollte es beim gewohnten Muster bleiben, gelten die folgenden Termine:

Essential:

Ankündigung am 25. Juni 2025 um 17:30 Uhr

Freischaltung am 1. Juli 2025 im Laufe des Vormittags

Extra und Premium:

Ankündigung am 9. Juli 2025 um 17:30 Uhr

Freischaltung am 15. Juli 2025 im Laufe des Vormittags

Wir werden rechtzeitig an die Ankündigungen und Freischaltungen erinnern.

Mehr zu PS Plus auf PLAY3.DE:

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Abo-Dienst für PS-Konsolen mit drei Stufen: Essential (Online-Multiplayer, „Gratis“-Spiele, Rabatte, Cloud-Speicher), Extra (zusätzlicher Spielekatalog) und Premium (Klassiker-Katalog, Streaming, Spieltestversionen). Mehr zu den Bestandteilen ist in diesem Artikel zusammengefasst.

